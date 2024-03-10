11 поранених після удару РФ по Мирнограду на Донеччині

Щонайменше 11 людей поранені внаслідок російського удару по Мирнограду на Донеччині. У ніч на неділю, 10 березня, російські війська вдарили трьома ракетами, ймовірно С-300, по житлову району міста, повідомили в управлінні обласної прокуратури.

"В результаті обстрілу отримали поранення 11 осіб, серед них: хлопець 16 років, а також 5 жінок та 5 чоловіків віком від 34 до 95 років", - йдеться у повідомленні в соцмережі Facebook. Всім постраждалим надали невідкладну медичну допомогу. Також зазначається, що пошкоджені щонайменше 17 багатовеповерхових будинків та 27 автомобілів.

Раніше виконувач обов'язків Мирноградської МВА Юрій Третяк у коментарі виданню "Суспільне Донбас" зазначив, що один з під'їздів житлового будинку після влучання у нього ракети не підлягає відновленню. За його інформацією, через ракетний удар була відключена котельня. Без опалення залишились понад 2 тисячі абонентів.

Як повідомлялось, у ніч на неділю, 10 березня, російські війська атакували Україну 39 ударними БпЛА типу "Shahed" та вдарили чотирма зенітними ракетами С-300 по Харківщині і Донеччині, зазначили в Командуванні Повітряних сил Збройних сил України.