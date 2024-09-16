Київ запрошує ООН та МКЧХ перевірити ситуацію на Курщині

Київ запрошує ООН та МКЧХ перевірити ситуацію на Курщині16 вересня 2024 р.
Міністерство закордонних справ України запрошує ООН та Міжнародний комітет Червоного Хреста (МКЧХ) перевірити ситуацію в захоплених Збройними силами України районах Курської області Росії.
"Україна готова сприяти їхній роботі і довести свою відданість міжнародному гуманітарному праву", - наголосив глава МЗС Андрій Сибіга у соцмережі Х у понеділок, 16 вересня.
У заяві МЗС, оприлюдненій на сайті того ж дня, зазначається, що "з перших днів Курської операції", Сили оборони України як "цивілізована європейська армія проявили високий професіоналізм і повне дотримання принципів міжнародного гуманітарного права". Як вказують у МЗС, цивільні на Курщині отримували та отримують гуманітарну допомогу та мають можливість виїзду з районів бойових дій.
Операція ЗСУ на Курщині
ЗСУ почали проводити наступальну воєнну операцію на території Курської області РФ 6 серпня. За словами головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського, під контролем українських військ станом на 27 серпня перебувало 1,3 тисячі квадратних кілометрів території РФ і 100 російських населених пунктів. Президент України Володимир Зеленський пояснив операцію необхідністю створення на території Росії "буферної зони".
Як заявив глава держави на Ялтинській Європейській Стратегії (YES) у Києві 13 вересня, Курська операція сприяла зупинці російських військ на харківському напрямку й уповільнила їх просування у Донецькій області. Крім того, це запобігло захопленню Росією центральних регіонів України, додав Зеленський.