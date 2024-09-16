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Київ запрошує ООН та МКЧХ перевірити ситуацію на Курщині

Анастасія Шепелева
16 вересня 2024 р.

МЗС звернулося до ООН та МКЧХ з пропозицією долучитися до заходів гуманітарного реагування на захопленій території Курської області РФ. Як наголосив Сибіга, Україна готова довести свою відданість міжнародному праву.

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Український військовий у Суджі, 16 серпня
Український військовий у СуджіФото: Yan Dobronosov/REUTERS

Міністерство закордонних справ України запрошує ООН та Міжнародний комітет Червоного Хреста (МКЧХ) перевірити ситуацію в захоплених Збройними силами України районах Курської області Росії.

"Україна готова сприяти їхній роботі і довести свою відданість міжнародному гуманітарному праву", - наголосив глава МЗС Андрій Сибіга у соцмережі Х у понеділок, 16 вересня.

У заяві МЗС, оприлюдненій на сайті того ж дня, зазначається, що "з перших днів Курської операції", Сили оборони України як "цивілізована європейська армія проявили високий професіоналізм і повне дотримання принципів міжнародного гуманітарного права". Як вказують у МЗС, цивільні на Курщині отримували та отримують гуманітарну допомогу та мають можливість виїзду з районів бойових дій.

Операція ЗСУ на Курщині

ЗСУ почали проводити наступальну воєнну операцію на території Курської області РФ 6 серпня. За словами головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського, під контролем українських військ станом на 27 серпня перебувало 1,3 тисячі квадратних кілометрів території РФ і 100 російських населених пунктів. Президент України Володимир Зеленський пояснив операцію необхідністю створення на території Росії "буферної зони".

Як заявив глава держави на Ялтинській Європейській Стратегії (YES) у Києві 13 вересня, Курська операція сприяла зупинці російських військ на харківському напрямку й уповільнила їх просування у Донецькій області. Крім того, це запобігло захопленню Росією центральних регіонів України, додав Зеленський.

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