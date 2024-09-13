Курська операція дала очікувані результати - Зеленський

Завдяки операції української армії у Курській області РФ і захопленню її частини вдалося зупинити російські війська на харківському напрямку й уповільнити їх просування у Донецькій області. Про це у п'ятницю, 13 вересня, заявив президент України Володимир Зеленський на Ялтинській Європейській Стратегії (YES) у Києві.

За його словами, всюди від сходу до півночі України російські окупанти готували "плани зі створення відповідних буферних зон", а у випадку бойового успіху вони, за словами Зеленського, могли спробувати захопити центри цих регіонів України. Цього, за його словами, вдалося уникнути завдяки Курській операції.

"Може, хтось очікував інших результатів, але вона (операції у Курській області. - Ред.) дала ті результати, на які, чесно кажучи, ми розраховували. На Харківщині ворога зупинено, сповільнено їхній хід на Донеччину, там дуже важко і там до позитиву ще далеко", - розповів Зеленський, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Президент України додав, що РФ забрала свої сили з харківського й запорізького напрямків, а також інші угруповання, які готувалися на півночі для окупації територій України, й почали переміщати їх на курський напрямок.

За його словами, наразі в Курській області воюють 40 тисяч російських військових. "Вони хотіли швидких проривів і, як вони кажуть, деокупації. Приємно, що вже не тільки ми говоримо про деокупацію. Вони це роблять. Серйозних успіхів ми поки що не бачимо. Наші військові героїчно тримаються і роблять все, що потрібно для наших військово-політичних кроків", - сказав Зеленський, цитує "Cуспільне".

Москва стверджує про контрнаступ у Курській області

11 вересня близькі до міністерства оборони РФ російські провоєнні Telegram-канали повідомили, що армія Росії розпочала контрнаступ у Курській області. Як заявили у п'ятницю в міноборони Росії, угруповання військ "Північ" здійснює наступальні дії на курському напрямку. У відомстві стверджують, що протягом поточного тижня буцімто було зірвано спроби проведення атак і введення резервів ЗСУ.

ЗСУ почали проводити наступальну воєнну операцію на території Курської області РФ 6 серпня. За словами головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського, під контролем українських військ станом на 27 серпня перебувало 1,3 тисячі квадратних кілометрів території РФ і 100 російських населених пунктів. Президент України Володимир Зеленський пояснив операцію необхідністю створення на території Росії "буферної зони".

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