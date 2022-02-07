Керівник офісу Зеленського одужав від COVID-19

Керівник Офісу президента України (ОПУ) Андрій Єрмак одужав від COVID-19. Про отриманий негативний тест на коронавірус Єрмак повідомив на своїй сторінці у Facebook у понеділок, 7 лютого, додавши, що вже вийшов на роботу.

Керівник ОПУ також зауважив, що усі плани на цей тиждень залишаються в силі. Раніше повідомлялось, що найближчим часом очікується проведення зустрічі радників лідерів країн "нормандського формату" (переговорів України, Росії, Німеччини та Франції задля пошуку мирного вирішення конфлікту на Донбасі) за участі Єрмака в Берліні. Про дату зустрічі ще не повідомлялось.

Радники лідерів "нормандської четвірки" продовжать перемовини

Попередня зустріч радників глав держав і урядів України, Франції, Німеччини та Росії пройшла в Парижі 26 січня. У спільній заяві за результатами зустрічі вони підтвердили прихильність дотриманню сторонами режиму припинення вогню на Донбасі. Також тоді було заявлено, що на цьому рівні переговори між радниками лідерів країн "нормандського формату" продовжаться за два тижні у Берліні.

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Єрмак повідомив про свою хворобу 3 лютого. Він був інфікований коронавірусом уже вдруге.

Як повідомлялось, в Україні стрімко зростає рівень заражуваності коронавірусом. Тільки у Верховній Раді на COVID-19 нині хворіють понад сто людей.

За даними міністерства охорони здоров'я, в Україні станом на ранок понеділка зафіксовано 23378 нових випадків захворювання на СOVID-19, одужали 5024 людини, 115 померли.

За весь час епідемії коронавірусної хвороби в Україні зафіксували інфікування вірусом понад 4,3 мільйона людей. Експерти виходять із того, що реальна цифра набагато вища через те, що у багатьох випадках інфікованим не проводили тести.