Керівник Офісу президента Єрмак заразився коронавірусом

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Андрій Єрмак повідомив, що отримав позитивний тест на COVID-19. Він був інфікований коронавірусом уже вдруге. На наступний тиждень за участю керівника ОП були заплановані переговори у "нормандському форматі" в Берліні.
Очільник Офісу президента України Андрій Єрмак заразився коронавірусом. Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook у четвер, 3 лютого.
"Коронавірус усе ще дуже підступний. Сьогодні отримав позитивний тест. Вкрай невчасно, але продовжую працювати, не зупиняючись. Наступний тиждень буде дуже важливим, тому зроблю все можливе й пройду максимально інтенсивне лікування, щоб якнайшвидше стати на ноги", - написав Єрмак.
Це вже друге зараження керівника Офісу президента коронавірусом. Уперше про захворювання Єрмака на COVID-19 повідомляли в листопаді 2020 року.
Нагадаємо, 26 січня Єрмак взяв участь у переговорах радників лідерів"нормандської четвірки" у Парижі. Тоді було заявлено, що на цьому рівні переговори між радниками лідерів Німеччини, Франції, України та Росії продовжаться за два тижні у Берліні.
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Як повідомлялось, в Україні стрімко зростає рівень заражуваності коронавірусом. Тільки у Верховній Раді на COVID-19 нині хворіють понад сто людей. Напередодні загалом по країні виявили майже 40 тисяч випадків зараження коронавірусом, що є новим рекордом від початку пандемії. За весь час епідемії коронавірусної хвороби в Україні зафіксували інфікування вірусом понад 4,1 мільйона людей. Експерти виходять із того, що реальна цифра набагато вища через те, що у багатьох випадках інфікованим не проводили тести.