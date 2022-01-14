 COVID-19: в Україні новий рекорд інфікувань | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 03.02.2022

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Новини

COVID-19: в Україні новий рекорд інфікувань

Майже 40 тисяч нових заражень коронавірусною інфекцією зафіксували в Україні 2 лютого. Це є черговим рекордом інфікувань за добу з початку епідемії.

Ковідне відділення лікарні в Запоріжжі

Ковідне відділення лікарні в Запоріжжі

В Україні 2 лютого виявили 39620 нових випадків захворювання на COVID-19, померли 210 осіб. Про це повідомляє міністерство охорони здоров'я (МОЗ) України вранці четверга, 3 лютого. Зареєстрований показник інфікувань перевищив попередній добовий рекорд захворюваності - 37351 випадок, зафіксований за добу, 28 січня. 

Найбільше випадків 2 лютого зареєстрували в Одеській (2982), Житомирській (2933) областях, у Києві (2437), в Івано-Франківській (2423), Львівській (2369) та Хмельницькій (2283) областях.

Серед інфікованих 1035 медичних працівників та 4446 дітей. Госпіталізували 4136 осіб з підтвердженим СOVID-19 або з підозрою на нього. Одужали 9380 людей.

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Понад 100 тисяч смертей від СOVID-19

За весь час епідемії коронавірусу в Україні захворіли понад 4,1 мільйона людей, одужали - понад 3,6 мільйона, померли - більше 100 тисяч.

З початку вакцинальної кампанії в Україні проти коронавірусу щепили понад 15,3 мільйона осіб. Із них дві дози отримали понад 14,7 мільйона осіб. Бустерною дозою вакцинували майже 400 тисяч осіб. 

Нагадаємо, що 19 січня український уряд скоротив термін дії "зелених" COVID-сертифікатів з одного року до дев'яти місяців. З 1 лютого усі, хто отримав бустерну дозу щеплення від COVID-19, можуть завантажувати новий сертифікат вакцинації через застосунок "Дія". Термін дії такого документа складатиме 270 днів.

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