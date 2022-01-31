 У Верховній Раді на COVID-19 хворіють більше 100 людей | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 31.01.2022

Познайомтесь з новою DW

Скористайтесь ексклюзивною можливістю ознайомитися з бета-версією нової DW. Своєю думкою Ви можете нам допомогти зробити нову DW ще кращою.

Відвідати нову DW

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

У Верховній Раді на COVID-19 хворіють більше 100 людей

У 28 народних депутатів і 78 працівників апарату виявили коронавірус. Через спалах інфекції парламентарі скасували пленарні засідання. Спікер Руслан Стефанчук хоче впровадити дистанційне голосування.

Правоохоронці біля Верховної Ради, грудень, 2021

Верховна Рада не збиратиметься на засідання через коронавірус

Серед депутатів та працівників Верховної Ради України виявили понад сотню випадків інфікування коронавірусом. Про це у понеділок, 31 січня, повідомив спікер парламенту Руслан Стефанчук.

Він уточнив, що зараз на Covid-19 хворіють 28 народних депутатів і 78 працівників апарату. Голова Верховної Ради додав, що ці дані не остаточні та припустив, що кількість хворих може бути більшою. 

У зв'язку із цим Стефанчук висловився за впровадження дистанційного голосування. За його словами, такий "запобіжник" має бути щодо "окремих питань в окремий період".

У вівторок, 1 лютого, розпочинається сьома сесія Верховної Ради дев'ятого скликання. Однак через погіршення епідеміологічної ситуації в країні з 2-го лютого депутати працюватимуть в комітетах. Парламентських засідань не буде щонайменше до 15 лютого.

Коронавірус в Україні

Захворюваність на COVID-19 в Україні зростає протягом останніх трьох тижнів. При цьому кількість госпіталізацій також збільшується.  Якщо на початку січня виявляли по одній-три тисячі випадків коронавірусної інфекції за добу, то вже наприкінці місяця кількість хворих зросла до 20-30 тисяч.

За останню добу, 30 січня, у МОЗ звітували про понад 22 тисячі підтверджених випадків інфікування коронавірусом. Новий штам омікрон виявили у 20 областях, розповів міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.

Дивитись відео 25:49

Італійський Моршин: 104 відсотки вакцинованих в одному містечку - "Європа у фокусі" (27.12.2021)

 

DW.COM

Після перерви на пандемію - культурні столиці Європи 2022 та 2023 років

Новий Сад, Еш та Каунас - культурні столиці Європи 2022 року. "П'яний годинник", міська історія, котра нараховує вже 5000 років, місце народження особливої жінки - цим містам є, що запропонувати.  

Реклама

Докладно

На підході підвид омікрона ВА.2 - нова небезпека?

На підході підвид омікрона ВА.2 - нова небезпека?

У низці країн швидко поширюється новий, мабуть, ще заразніший підваріант омікрона.  

Головний офіс нової німецької доньки Газпрому Gas for Europe у Шверіні

"Газпром" створив у ФРН фірму заради сертифікації "ПП-2"

Компанія Gas for Europe керуватиме з міста Шверіна німецькою ділянкою "Північного потоку-2".  