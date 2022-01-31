У Верховній Раді на COVID-19 хворіють більше 100 людей

Серед депутатів та працівників Верховної Ради України виявили понад сотню випадків інфікування коронавірусом. Про це у понеділок, 31 січня, повідомив спікер парламенту Руслан Стефанчук.

Він уточнив, що зараз на Covid-19 хворіють 28 народних депутатів і 78 працівників апарату. Голова Верховної Ради додав, що ці дані не остаточні та припустив, що кількість хворих може бути більшою.

У зв'язку із цим Стефанчук висловився за впровадження дистанційного голосування. За його словами, такий "запобіжник" має бути щодо "окремих питань в окремий період".

У вівторок, 1 лютого, розпочинається сьома сесія Верховної Ради дев'ятого скликання. Однак через погіршення епідеміологічної ситуації в країні з 2-го лютого депутати працюватимуть в комітетах. Парламентських засідань не буде щонайменше до 15 лютого.

Коронавірус в Україні

Захворюваність на COVID-19 в Україні зростає протягом останніх трьох тижнів. При цьому кількість госпіталізацій також збільшується. Якщо на початку січня виявляли по одній-три тисячі випадків коронавірусної інфекції за добу, то вже наприкінці місяця кількість хворих зросла до 20-30 тисяч.

За останню добу, 30 січня, у МОЗ звітували про понад 22 тисячі підтверджених випадків інфікування коронавірусом. Новий штам омікрон виявили у 20 областях, розповів міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.