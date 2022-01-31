У Верховній Раді на COVID-19 хворіють більше 100 людей

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У 28 народних депутатів і 78 працівників апарату виявили коронавірус. Через спалах інфекції парламентарі скасували пленарні засідання. Спікер Руслан Стефанчук хоче впровадити дистанційне голосування.
Серед депутатів та працівників Верховної Ради України виявили понад сотню випадків інфікування коронавірусом. Про це у понеділок, 31 січня, повідомив спікер парламенту Руслан Стефанчук.
Він уточнив, що зараз на Covid-19 хворіють 28 народних депутатів і 78 працівників апарату. Голова Верховної Ради додав, що ці дані не остаточні та припустив, що кількість хворих може бути більшою.
У зв'язку із цим Стефанчук висловився за впровадження дистанційного голосування. За його словами, такий "запобіжник" має бути щодо "окремих питань в окремий період".
У вівторок, 1 лютого, розпочинається сьома сесія Верховної Ради дев'ятого скликання. Однак через погіршення епідеміологічної ситуації в країні з 2-го лютого депутати працюватимуть в комітетах. Парламентських засідань не буде щонайменше до 15 лютого.
Захворюваність на COVID-19 в Україні зростає протягом останніх трьох тижнів. При цьому кількість госпіталізацій також збільшується. Якщо на початку січня виявляли по одній-три тисячі випадків коронавірусної інфекції за добу, то вже наприкінці місяця кількість хворих зросла до 20-30 тисяч.
За останню добу, 30 січня, у МОЗ звітували про понад 22 тисячі підтверджених випадків інфікування коронавірусом. Новий штам омікрон виявили у 20 областях, розповів міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.