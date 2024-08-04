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Камала Гарріс відмовила Трампу в дебатах на його умовах

Дмитро Шварц
4 серпня 2024 р.

Демократка звинуватила Дональда Трампа в тому, що він ухиляється від домовленостей та хоче передвиборних дебатів у "безпечному місці" - на близькому до республіканців каналі Fox News.

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Кандидат у президенти США від Республіканської партії Дональд Трамп і претендентка на висунення від Демократичної партії Камала Гарріс
Дональд Трамп і Камала Гарріс

Претендентка на висунення в президенти США від Демократичної партії Камала Гарріс назвала пропозицію кандидата від Республіканської партії Дональда Трампа провести передвиборні дебати на близькому до республіканців телеканалі Fox News 4 вересня спробою влаштувати дискусію в "безпечному місці".

Гарріс зазначила, що раніше Трамп погодився на зовсім інші дату та місце дебатів. "Цікаво, як із "в будь-який час у будь-якому місці" виходить "у певний час у певному безпечному місці", - прокоментувала Гарріс 3 серпня заяву Трампа про готовність дебатувати з нею на Fox News.

Трамп змінив дату і місце дебатів

Раніше Трамп погодився на дебати на телеканалі ABC 10 вересня, коли його суперником був чинний президент США Джо Байден, який згодом зняв свою кандидатуру з виборів. Саме виходом Байдена з перегонів Трамп обґрунтував рішення змінити місце проведення дебатів.

Трамп також мотивував відмову від участі в дебатах на ABC тим, що керівництво каналу в минулому подало на нього позов до суду. Однак він не пояснив, чому в такому разі спочатку погодився на захід, коли його суперником вважався Байден.

Гарріс заявила, що буде в ефірі ABC 10 вересня, на що раніше погодився Трамп. "Сподіваюся його там побачити", - зазначила вона.

Вибори президента США відбудуться 5 листопада. 

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