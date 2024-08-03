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Трамп заявив, що згодний на дебати з Гарріс - на Fox News

Дмитро Шварц
3 серпня 2024 р.

Дональд Трамп згодився дебатувати з Камалою Гарріс, щоправда на близькому до республіканців телеканалі FoxNews. Демократка поки не коментувала його заяву.

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Кандидат у президенти США від Республіканської партії Дональд Трамп і ймовірна кандидатка від Демократичної партії Камала Гарріс
Дональд Трамп і Камала ГаррісФото: Alex Brandon/AP/picture alliance und Mat Otero/AP/dpa/picture alliance

Кандидат в президенти США від Республіканської партії Дональд Трамп заявив, що згодний дебатувати зі своєю ймовірною конкуренткою на виборах від Демократичної партії Камалою Гарріс на телеканалі Fox News, який є близьким до республіканців.

"Я домовився з FoxNews про дебати з Камалою Гарріс у середу, 4 вересня", - написав Трамп у власній соціальній мережі Truth Social у суботу, 3 серпня.

За його словами, дебати відбудуться в Пенсильванії з двома модераторами та перед "повною аудиторією".

В очікуванні відповіді Гарріс Трампу

Гарріс стала претенденткою Демократичної партії після того як чинний президент США Джо Байден відмовився балотуватися через численні заклики зняти свою кандидатуру з виборів після провальних дебатів з Трампом на близькому до демократів каналі CNN. Другі їхні дебати мали відбутися 10 вересня на ABC News.

Гарріс заявляла, що готова до дебатів з Трампом цього дня на цьому каналі замість Байдена, але в Трампа заявили, що йому було б "недоречно" погоджуватись на це до того, як Гарріс офіційно стане кандидаткою від Демократичної партії.

2 серпня Гарріс отримала достатню кількість голосів демократів, щоб стати кандидаткою в президенти. Офіційно це ще мають оформити на з'їзді партії.

Гарріс поки що не відповіла, чи погоджується дебатувати з Трампом на FoxNews.

Вибори президента США відбудуться 5 листопада. 

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