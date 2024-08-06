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Гарріс здобула достатньо голосів для висування в президенти

Віолетта Чайковська
6 серпня 2024 р.

99 відсотків з 4500 делегатів Демократичної партії США підтримали висування Камали Гарріс у президенти. На виборах 5 листопада від Республіканської партії їй протистоятиме Дональд Трамп.

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Віцепрезидентка США, майбутня кандидатка в президенти від Демократичної партії Камала Гарріс
Демпартія США має офіційно затвердити кандидатуру Гарріс на з'їзді, що розпочнеться 19 серпняФото: Brendan Smialowski/Pool/REUTERS

Віцепрезидентка США Камала Гарріс офіційно отримала необхідну більшість голосів делегатів Демократичної партії, щоб стати її кандидатом у президенти США  на виборах президента 5 листопада.

Гарріс здобула на свою підтримку більшість голосів уже невдовзі після відкриття голосування 2 серпня, але формально воно тривало ще до вечора понеділка, 5 серпня. Як повідомила Демпартія після закриття голосування, Гарріс отримала 99 відсотків із близько 4500 голосів делегатів.

Офіційно її кандидатура ще має бути затверджена на партійному з'їзді, який розпочнеться 19 серпня в Чикаго.

Нагадаємо, що висунути Гарріс на вибори запропонував чинний президент США Джо Байден, коли погодився вийти з перегонів після численних закликів однопартійців, які сумнівались в його здатності продовжувати роботу через вік і особливо посилили їх після невдалих дебатів з кандидатом від Республіканської партії, колишнім президентом Дональдом Трампом.

У разі обрання Гарріс стала б першою жінкою на посаді президента США.

Гарріс представить свого кандидата у віцепрезиденти 6 серпня

У вівторок, 6 серпня, Гарріс назве, хто обійме посаду віцепрезидента США, якщо вона переможе на виборах.

За даними агенції Reuters, це буде або губернатор штату Пенсильванія Джош Шапіро, або губернатор Міннесоти Тім Волз. Очікується, що Гарріс з'явиться разом зі своїм напарником на заході у Філадельфії у вівторок ввечері за місцевим часом (вночі за київським часом). 

Як повідомлялося, Трамп обрав кандидатом у віцепрезиденти противника допомоги Україні

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