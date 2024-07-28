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Штаб Гарріс обирає кандидата у віцепрезиденти - Bloomberg

Євгенія Наконечна | Кирило Шестаков
28 липня 2024 р.

Команда Камали Гарріс розглядає низку кандидатів у віцепрезиденти, стверджує Bloomberg. Очікується, що Гарріс вибере напарника до 7 серпня.

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Кандидатка у президенти США Камала Гарріс
Кандидатка у президенти США Камала ГаррісФото: Kaylee Greenlee Beal/REUTERS

У найбільш вірогідної кандидатки в президенти США від Демократичної партії Камали Гарріс з'явився шорт-лист кандидатів у віцепрезиденти, стверджує агентство Bloomberg у суботу, 27 липня. За даними джерел агентства, до списку потенційних напарників Гарріс входять сенатор від Аризони і колишній астронавт Марк Келлі, губернатор Пенсільванії Джош Шапіро і губернатор Міннесоти Тім Волз. Ці чиновники мають "загальнонаціональну привабливість", зазначає Bloomberg.

Гарріс уже доручила своїй команді почати перевірку потенційних напарників, повідомила виданню представниця її передвиборчого штабу. Ідеться не тільки про юридичну перевірку, а й про вивчення "твітів, промов і відеороликів" із політиками, уточнила консультантка демократів Карен Фінні. Очікується, що Гарріс обере кандидата у віцепрезиденти до 7 серпня.

"Білі чоловіки з центристськими поглядами"

Як стверджує видання, більшість кандидатів у списку Гарріс - "білі чоловіки з центристськими поглядами", які допоможуть залучити голоси виборців зі штатів, що "коливаються", відомих підприємців і донорів. Крім того, у чиновників із шорт-листа є "досвід нападок на Трампа" і його запальний політичний стиль. Майбутній соратник Камали Гарріс допоможе їй "вести кампанію і збирати гроші від її імені, доповнюючи її сильні сторони і прикриваючи вразливі місця", зазначає Bloomberg.

Зняття Джо Байдена з виборів і висунення Камали Гарріс

Чинний президент США Джо Байден оголосив про вихід із президентських перегонів, пояснивши своє рішення інтересами Демократичної партії та країни загалом. Він додав, що зосередиться на виконанні своїх президентських обов'язків до кінця поточного терміну.

Як свою заміну Байден запропонував чинну віцепрезидентку США Камалу Гарріс, висловивши їй свою "повну підтримку".

Пізніше Камала Гарріс заявила, що планує балотуватися на найвищу державну посаду. "Для мене велика честь отримати схвалення президента, і я маю намір заслужити й виграти цю номінацію", - наголосила вона й додала, що "зробить усе" з метою "об'єднати Демократичну партію" і націю для перемоги над республіканцем Дональдом Трампом.

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