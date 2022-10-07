Іранські дрони навряд чи вплинуть на хід війни - ISW

На думку аналітиків ISW, використання РФ іранських дронів не матиме суттєвого впливу на хід війни, на відміну від американських систем HIMARS, які є на озброєнні ЗСУ.

Використання РФ дронів іранського виробництва навряд чи істотно вплине на хід війни, вважають аналітики американського Інститут дослідження війни (ISW). Такого ефекту, як від використання Україною наданих США HIMARS, це не створює, йдеться у щоденному звіті інституту, опублікованому ввечері 6 жовтня.

РФ застосовує безпілотники проти цивільних цілей у тилах, ймовірно, сподіваючись створити нелінійні ефекти за допомогою терору, проте такі зусилля не приносять успіху, зазначають аналітики.

В своєму огляді аналітики ISW посилаються на інформацію заступника начальника головного оперативного управління енштабу ЗСУ Олексія Громова, який заявив, що російські війська застосували проти України загалом 86 іранських безпілотників Shahed-136, 60 відсотків з яких українські сили вже знищили. Якщо інформація про надані Росії "сотні" безпілотників правильна, то російські війська, схоже, вже використали "нетривіальний відсоток" цих поставок, зазначають в ISW.

У своєму звіті аналітики ISW також наводять заяву речника командування ВПС України Юрія Ігната про те, що російська армія все частіше використовує безпілотники іранського виробництва, аби зберегти свої запаси високоточних ракет.

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Іранські дрони

У липні адміністрація президента США повідомила, що Росія звернулась до Ірану з проханням надати їй сотні бойових безпілотників для застосування у війні проти України.

29 серпня американські видання The Washington Post і CNN із посиланням на анонімних співрозмовників, близьких до спецслужб і адміністрації президента США Джо Байдена, повідомили, що РФ отримала від Ірану першу партію бойових дронів, утім при перших випробуваннях зіткнулася з численними збоями в їхній роботі - багато безпілотників виявилися непридатними до використання.

Після підтвердження використання РФ іранських безпілотників Київ позбавив посла Ірану акредитації та скоротив кількість акредитованого персоналу в посольстві цієї країни.

8 вересня іранські фірми потрапили під санкції США за продаж дронів РФ - три виробники та Safiran Airport Services, яка нібито координувала транспортування.

Міністерство закордонних справ Ірану досі заперечує поставки Росії безпілотників для використання у війні проти України, стверджуючи, що країна дотримується політики неупередженості та виступає за "необхідність політичного вирішення суперечок між двома сторонами та відмови від насильства".