Глава МОЗ Німеччини розраховує на масову вакцинацію влітку наступного року

Глава МОЗ Німеччини Єнс Шпан переконаний, що влітку наступного року в країні вже проводитиметься масова вакцинація від коронавірусу. До кампанії з вакцинації залучать також і Бундесвер.
Міністр охорони здоров'я Німеччини Єнс Шпан (Jens Spahn) розраховує, що масова вакцинація від коронавірусу в Німеччині проводитиметься не пізніше літа 2021 року.
"На даний час я дуже оптимістично налаштований стосовно того, що масова вакцинація відбуватиметься щонайпізніше влітку", - заявив Шпан у суботу, 5 грудня, новинному порталу t-online. Виходячи з наявних на сьогодні даних, міністр припустив, що влітку щеплення можна буде робити навіть у кабінетах лікарів.
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За словами Шпана, вже навесні вакцинуватися зможуть мільйони осіб. Втім, чиновник поки відмовився відповідати на запитання, які категорії людей вакцинуватимуть у першу чергу. Він пояснив, що це питання ще обговорюватимуть, повідомляє інформагентство AFP.
"Ми з цим визначимося у найближчі тижні на основі рекомендацій експертів. Ми повинні знайти баланс між етичними принципами і практичністю", - пояснив Шпан.
Тим часом представник медичної служби Бундесверу генерал Йоганнес Бакус (Johannes Backus) заявив, що в рамках кампанії з підготовки та проведення масової вакцинації збройні сили допомагатимуть системі охорони здоров'я країни.
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"Медслужба Бундесверу планує розгорнути у всій Німеччині до 26 станцій з вакцинації, кожну з яких обслуговуватимуть орієнтовно 20-25 військовослужбовців", - заявив Бакус у коментарі виданню Bild am Sonntag.
За його словами, за ідеальних умов на таких станції за день зможуть вакцинуватися близько 18 тисяч осіб по всій Німеччині.
Нагадаємо, напередодні представник міністерства охорони здоров'я країни повідомив, що вакцинація проти коронавірусу в Німеччині буде безкоштовною, незалежно від того, де й як застрахована людина. У свою чергу речник уряду Німеччини Штеффен Зайберт (Steffen Seibert) наголосив, що вакцинація буде проводитися на добровільних засадах.
Масова вакцинація населення допоможе ускладнити подальше поширення коронавірусу, однак цілковито викорінити його не зможе, наголошують у ВООЗ і вказують на потребу подальших досліджень.
55 відсотків українців готові вакцинуватися від коронавірусу, якщо вакцинація буде безплатною, тоді як 40 відсоків - ні. Про це свідчать дані опитування, проведеного соціологічною групою "Рейтинг".