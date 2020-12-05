Глава МОЗ Німеччини розраховує на масову вакцинацію влітку наступного року

Міністр охорони здоров'я Німеччини Єнс Шпан (Jens Spahn) розраховує, що масова вакцинація від коронавірусу в Німеччині проводитиметься не пізніше літа 2021 року.

"На даний час я дуже оптимістично налаштований стосовно того, що масова вакцинація відбуватиметься щонайпізніше влітку", - заявив Шпан у суботу, 5 грудня, новинному порталу t-online. Виходячи з наявних на сьогодні даних, міністр припустив, що влітку щеплення можна буде робити навіть у кабінетах лікарів.

Читайте також: У Великобританії почнуть вакцинацію від коронавірусу з 8 грудня

Дивитись відео 06:37 Поділитись Масова вакцинація від COVID-19: як це має відбуватися (04.12.2020) Відправити Facebook google+ Whatsapp Tumblr Vkontakte Livejournal Мой круг Mail Odnoklassniki Постійне посилання https://p.dw.com/p/3mDUc Масова вакцинація від COVID-19: як це має відбуватися (04.12.2020)

За словами Шпана, вже навесні вакцинуватися зможуть мільйони осіб. Втім, чиновник поки відмовився відповідати на запитання, які категорії людей вакцинуватимуть у першу чергу. Він пояснив, що це питання ще обговорюватимуть, повідомляє інформагентство AFP.

"Ми з цим визначимося у найближчі тижні на основі рекомендацій експертів. Ми повинні знайти баланс між етичними принципами і практичністю", - пояснив Шпан.

Бундесвер допоможе при вакцинації

Тим часом представник медичної служби Бундесверу генерал Йоганнес Бакус (Johannes Backus) заявив, що в рамках кампанії з підготовки та проведення масової вакцинації збройні сили допомагатимуть системі охорони здоров'я країни.

Читайте також: Меркель: У Німеччині готуються до вакцинації від коронавірусу

"Медслужба Бундесверу планує розгорнути у всій Німеччині до 26 станцій з вакцинації, кожну з яких обслуговуватимуть орієнтовно 20-25 військовослужбовців", - заявив Бакус у коментарі виданню Bild am Sonntag.

За його словами, за ідеальних умов на таких станції за день зможуть вакцинуватися близько 18 тисяч осіб по всій Німеччині.

Німців вакцинуватимуть від COVID-19 безкоштовно

Нагадаємо, напередодні представник міністерства охорони здоров'я країни повідомив, що вакцинація проти коронавірусу в Німеччині буде безкоштовною, незалежно від того, де й як застрахована людина. У свою чергу речник уряду Німеччини Штеффен Зайберт (Steffen Seibert) наголосив, що вакцинація буде проводитися на добровільних засадах.