 Глава МОЗ Німеччини розраховує на масову вакцинацію влітку наступного року | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 05.12.2020

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Новини

Глава МОЗ Німеччини розраховує на масову вакцинацію влітку наступного року

Глава МОЗ Німеччини Єнс Шпан переконаний, що влітку наступного року в країні вже проводитиметься масова вакцинація від коронавірусу. До кампанії з вакцинації залучать також і Бундесвер.

Масова вакцинація у ФРН може розпочатися до початку літа

Масова вакцинація у ФРН може розпочатися до початку літа

Міністр охорони здоров'я Німеччини Єнс Шпан (Jens Spahn) розраховує, що масова вакцинація від коронавірусу в Німеччині проводитиметься не пізніше літа 2021 року.

"На даний час я дуже оптимістично налаштований стосовно того, що масова вакцинація відбуватиметься щонайпізніше влітку", - заявив Шпан у суботу, 5 грудня, новинному порталу t-online. Виходячи з наявних на сьогодні даних, міністр припустив, що влітку щеплення можна буде робити навіть у кабінетах лікарів. 

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Масова вакцинація від COVID-19: як це має відбуватися (04.12.2020)

За словами Шпана, вже навесні вакцинуватися зможуть мільйони осіб. Втім, чиновник поки відмовився відповідати на запитання, які категорії людей вакцинуватимуть у першу чергу. Він пояснив, що це питання ще обговорюватимуть, повідомляє інформагентство AFP.

"Ми з цим визначимося у найближчі тижні на основі рекомендацій експертів. Ми повинні знайти баланс між етичними принципами і практичністю", - пояснив Шпан.

Бундесвер допоможе при вакцинації

Тим часом представник медичної служби Бундесверу генерал Йоганнес Бакус (Johannes Backus) заявив, що в рамках кампанії з підготовки та проведення масової вакцинації збройні сили допомагатимуть системі охорони здоров'я країни.

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"Медслужба Бундесверу планує розгорнути у всій Німеччині до 26 станцій з вакцинації, кожну з яких обслуговуватимуть орієнтовно 20-25 військовослужбовців", - заявив Бакус у коментарі виданню Bild am Sonntag.

За його словами, за ідеальних умов на таких станції за день зможуть вакцинуватися близько 18 тисяч осіб по всій Німеччині.

Німців вакцинуватимуть від COVID-19 безкоштовно

Нагадаємо, напередодні представник міністерства охорони здоров'я країни повідомив, що вакцинація проти коронавірусу в Німеччині буде безкоштовною, незалежно від того, де й як застрахована людина. У свою чергу речник уряду Німеччини Штеффен Зайберт (Steffen Seibert) наголосив, що вакцинація буде проводитися на добровільних засадах.

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