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Гепатит А після Вінниччини зафіксували в Івано-Франківську

Олена Перепадя
1 листопада 2023 р.

З вірусним гепатитом А у обласній інфекційній лікарні в Івано-Франківську перебувають семеро людей.

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У лікарнях Вінницької області з гепатитом А перебувають 144 особи
У лікарні в Івано-Франківську перебувають семеро людей з гепатитом АФото: picture-alliance/Photoshot

Станом на середу, 1 листопада, в Івано-Франківській обласній клінічній інфекційній лікарні перебувають семеро людей з гепатитом A. Про це повідомила заступниця генерального директора медзакладу Наталія Дьоміна у коментарі "Суспільному".

"Всі пацієнти з Івано-Франківська. Їхній стан - середньої важкості. Важких немає. Є хворі, яких госпіталізували 31 жовтня та 1 листопада", - зазначила Дьоміна і додала, що ідеться про трьох дітей та чотирьох дорослих. 

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Тим часом на Вінниччині, де 24 жовтня зафіксували спалах гепатиту А, станом на 1 листопада зареєстровано 247 повідомлень про хворих. У 207 випадках захворювання лабораторно підтверджено, повідомляє Вінницька обласна військова адміністрація (ОВА).

"Кількість пацієнтів у лікарнях зменшується. Наразі в медичних закладах перебуває 120 пацієнтів, з яких 7 мають підозру на гепатит А. Серед них - 20 дітей", - ідеться у повідомленні ОВА Вінниччини. Напередодні в лікарнях області перебували 144 особи.

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Як пояснює ВООЗ, гепатит А є запальним захворюванням печінки, що може мати перебіг у легкій чи тяжкій формі. Передача вірусу гепатиту А стається внаслідок вживання заражених продуктів харчування та води або за безпосереднього контакту з інфікованою особою.

Ризик зараження гепатитом А виникає в умовах відсутності безпечного водопостачання, у поганих санітарно-гігієнічних умовах та при недотриманні правил гігієни (наприклад, інфікування та забруднення рук). Для профілактики гепатиту А існує безпечна та ефективна вакцина, йдеться на сайті ВООЗ.

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