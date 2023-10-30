Спалах гепатиту А в Україні: МОЗ шукає джерело інфікування

У місті Вінниця та області триває спалах вірусного гепатиту А. Як повідомив у понеділок, 30 жовтня, заступник міністра охорони здоров’я України, головний державний санітарний лікар Ігор Кузін, нині проводиться епідемічне розслідування джерела інфікування.

"Зараз бачимо, що цей спалах локалізується не лише в самому місті Вінниця, але за рахунок контактів він також поширюється на найближчі населені пункти. (...) Враховуючи кількість постраждалих, це вже надзвичайна ситуація обласного масштабу і обласного рівня", - сказав посадовець в ефірі телемарафону, цитує агенція "Укрінфром".

Епідемічна статистика, за словами Кузіна, показує, що саме джерело інфікування існує й надалі. Згідно з гіпотезою МОЗ, цим джерелом можуть бути харчові продукти і питна вода, додав він. "Тому зараз основний фокус лікарів-епідеміологів полягає в тому, щоб дообстежити працівників епідемічно небезпечних сфер і серед них знайти вже потенційну людину, яка перехворіла або продовжує хворіти на вірусний гепатит", - наголосив Кузін. Протягом 28 та 29 жовтня у Вінниці, за його словами, було протестовано на гепатит А понад 100 осіб і ця робота триває.

Кузін закликав звертися до лікаря у разі симптомів

Нині у 100 відсотках випадків захворювання протікає у середній тяжкості і при вчасній терапії в медзакладі людина швидко повертається до звичного життя, зауважив головний санлікар. При цьому Кузін закликав всіх, хто має специфічні симптоми - загальну слабкість, втрату апетиту, діарею, блювоту, важкість в правому підребір'ї, потемніння сечі - максимально швидко звертатися до свого сімейного лікаря.

"Лише після них може додаватися жовтяниця, яка призводить безпосередньо вже до фактичного звернення до лікаря. Тому радимо звертатися якнайшвидше, по мірі того, як один такий симптом або декілька у вас з'явились", - наголосив він.

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У лікарнях Вінниці з гепатитом А перебувають 174 особи

Тим часом з понеділка 30 жовтня почалася вакцинація від гепатиту А як медичних працівників, так і тих осіб, які перебувають у близькому контакті, поєднані спільним побутом з захворілими особами, повідомив Кузін. "Ми будемо пропонувати їм пройти вакцинацію, оскільки це надійний захист - зупинити поширення гепатиту А через контакти", - наголосив посадовець.

Як поінформували в пресслужбі МОЗ , у Вінницьку область вже доставили 1060 доз вакцини проти гепатиту А для щеплення медичних працівників та родичів хворих. Також до Вінниці доставлено 1100 доз вакцин від гепатиту А, які будуть використовуватися для щеплення дітей та вакцинації в закритих колективах, зазначили у відомстві.

"На стаціонарному лікуванні з підтвердженим діагнозом сьогодні перебуває 174 пацієнти, серед них - 29 дітей. Ще 25 пацієнтів одужали, їх виписали з медзакладів", - йдеться у повідомленні.

Спалах вірусного гепатиту А у Вінниці зафіксували 24 жовтня. Станом на 30 жовтня у лікарнях міста перебувають 174 особи, серед яких - 29 дітей. Ще 25 осіб одужали.