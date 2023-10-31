Гепатит А: на Вінниччині оголосили надзвичайну ситуацію

У Вінницькій області оголосили надзвичайну ситуацію та посилили протиепідемічні заходи через спалах вірусного гепатиту А. Про це у вівторок, 31 жовтня, повідомив заступник міністра охорони здоров’я України, головний державний санітарний лікар Ігор Кузін.

"За результатами позачергового засідання обласної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій спалах визначено як надзвичайну ситуацію природного характеру обласного рівня", - цитує його пресслужба міністерства охорони здоров'я (МОЗ ) України.

Тож, за словами Кузіна, у регіоні посилено протиепідемічні заходи. Зокрема, в області посилено контроль за прибиранням та дезінфекцією громадського транспорту, а також тимчасово заборонили ярмарки та масові заходи з реалізації продукції домашнього виробництва, уточнили в МОЗ. Крім того, буде посилено контроль за дотриманням санітарно-гігієнічних вимог та протиепідемічних правил на ринках міста і області. У самому місті Вінниця триває дистанційне навчання, додали в пресслужбі відомства.

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МОЗ: Є чотири фактори, які вказують на джерело інфекції

Зазначається, що на підставі проведених епідеміологічних розслідувань визначено щонайменше чотири можливих фактори, які вказують на джерело інфекції гепатиту А. У МОЗ не уточнили, про які саме фактори йдеться. Втім, напередодні Кузін повідомляв, що джерелом можуть бути харчові продукти і питна вода.

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Нагадаємо, спалах вірусного гепатиту А зафіксували 24 жовтня у Вінниці. Згодом він поширився на сусідні населені пункти. Станом на 31 жовтня у лікарнях області перебувають 144 особи.