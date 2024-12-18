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КонфліктиЄвропа

Генсек НАТО: Україну треба вивести на "позицію сили"

Олександр Куницький
18 грудня 2024 р.

Марк Рютте закликав прихильників України "зосередитися на поточному завданні" - переконатися, що Київ має все необхідне для перемоги.

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Марк Рютте
Марк Рютте зустрінеться із ЗеленськимФото: Yves Herman/REUTERS

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що хоче обговорити з президентом України Володимиром Зеленським те, як привести його країну до "позиції сили" на тлі публічних розмов щодо ймовірної угоди про припинення вогню з Росією.

"Обговорити все, що пов'язано з Україною наразі, і як ми можемо зробити все можливе, щоб він (Володимир Зеленський - Ред.) був у сильній позиції до того дня, коли він вирішить почати переговори з росіянами про те, як покласти край всьому цьому. Але очевидно, що це має відбуватись під керівництвом України і лише з позиції сили", - заявив на пресконференції у Брюсселі у середу, 18 грудня, Рютте.

При цьому він відмовився обговорювати те, як може працювати потенційна мирна угода, і натомість закликав прихильників України "зосередитися на поточному завданні". "Наше завдання полягає в тому, щоб переконатися, що Україна має все необхідне для того, щоб не дати Путіну перемогти і щоб Україна перемогла", - наголосив він.

Генсек також заявив, що хоче обговорити з Зеленським військову допомогу, зокрема протиповітряну оборону, підкреслюючи, що Україні потрібно ще 19 систем протиповітряної оборони для захисту енергетичної інфраструктури від російських бомбардувань.

Зустріч Зеленського у Брюсселі із європейськими лідерами

Окрім Рютте,український президент має зустрітися цього дня також з канцлером Німеччини Олафом Шольцом (Olaf Scholz), президентом Польщі Анджеєм Дудою та іншими європейськими лідерами. Президент Франції Еммануель Макрон та британський прем'єр-міністр Кір Стармер, ймовірно, пропустять зустріч через розбіжності в розкладі, але надішлють натомість своїх міністрів закордонних справ, пише AFP. Очікується, що на заході також будуть присутні провідні представники ЄС, зокрема президентка Європейської Комісії Урсула фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen).

На зустрічі, організованій генсеком НАТО, учасники обговорять можливі гарантії безпеки для України від європейських країн у разі припинення вогню, повідомили джерела агентства dpa.  Серед ймовірних тем також  - як можна буде контролювати вірогідне припинення вогню в Україні, одним із варіантів для дискусії є міжнародні миротворчі сили.

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