ФСБ РФ порушила справи щодо трьох іноземних журналістів

Кетрін Дісс і Флетчер Юнг з австралійського телеканалу ABC News, а також румунський журналіст Мірча Барбу перебувають в РФ під слідством за звинуваченням у незаконному перетині російського кордону в Курській області.

Федеральна служба безпеки (ФСБ) РФ у п'ятницю, 27 вересня, порушила кримінальні справи щодо незаконного перетину державного кордону в Курській області трьома журналістами - громадянами США і Румунії. Про це повідомляє російська державна інформагенція ТАСС із посиланням на дані Центру громадських зв'язків (ЦГЗ) російської спецслужби.

Фігурантами справи стали кореспонденти австралійського телеканалу ABC News громадяни США Флетчер Янг і Кетрін Дісс, а також журналіст румунського НotNews Мірча Барбу. У разі притягнення до відповідальності в РФ журналістам загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до п'яти років.

ТАСС повідомляє, що на початку вересня було опубліковано репортаж Янга і Дісс із міста Суджа з українськими військовими, які перебували в ньому. Зазначається, що журналісти в'їхали в Курську область у супроводі бійців ЗСУ і поговорили з місцевими жителями. Аналогічний за змістом репортаж Мірчі Барбу оприлюднив румунський НotNews.

Місяць тому ФСБ порушила кримінальну справу щодо журналіста DW

27 серпня ФСБ РФ повідомила про порушення кримінальних справ щодо кореспондента німецької медіакомпанії DW Ніколаса Конноллі та української журналістки ТСН Наталії Нагорної, які зняли сюжети в районі Курської області, який контролюють українські військові.

Конноллі у своємурепортажі повідомив, що він кілька годин провів у захопленій Україною Суджі, де перебував у рамках поїздки для журналістів, організованої Збройними силами України (ЗСУ). Кореспондент DW розповів про ситуацію в окупованому місті та поспілкувався з місцевими жителями.

Кримінальні справи щодо іноземних журналістів

Раніше ФСБ РФ порушила кримінальні справи щодо кореспондента американського телеканалу CNN Ніка Пейтона Волша і журналісток українського телеканал "Ми Україна" і медіаресурсу Hromadske Олесі Боровик і Діани Буцко, яких звинувачують у незаконному перетині державного кордону РФ. Нік Волш зняв репортаж на КПП у Суджі, в якому заявив, що "російський кордон виглядає повністю беззахисним". Українські кореспондентки побували безпосередньо у місті, пише РБК.

Перед цим ФСБ РФ також порушила кримінальну справу щодо оператора італійської держтелерадіокомпанії Rai Сімоне Траїні та кореспондентки Стефанії Баттістіні за зйомки в Суджі. Баттістіні разом з українськими військовими на машині перетнула кордон РФ із території України, зйомки велися в Суджі.