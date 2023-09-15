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ФРН підтримує продовження захисту біженців з України - Фезер

Степан Смишляєв
15 вересня 2023 р.

Допомога біженцям з України має тривати допоки не закінчиться агресія РФ, переконана Ненсі Фезер. В ЄС пропонують продовжити дію механізму тимчасового захисту біженців з України до березня 2025 року.

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Міністерка внутрішніх справ Німеччини Ненсі Фезер
Міністерка внутрішніх справ Німеччини Ненсі Фезер підтримала продовження дії механізму тимчасового захисту українців в ЄСФото: Kay Nietfeld/dpa/picture alliance

Європейський Союз має продовжити дію механізму тимчасового захисту для українців, які втекли від повномасштабної агресії Росії, вважає міністерка внутрішніх справ Німеччини Ненсі Фезер (Nancy Faeser), повідомляє dpa.

"Я дуже підтримую те, що ми, як Європейський Союз, продовжуємо статус захисту біженців з України", - зауважила Фезер в інтерв’ю Funke Mediengruppe, опублікованому в п’ятницю, 15 вересня.

У разі подовження дії механізму, біженцям з України буде дозволено далі залишатися в країнах ЄС без необхідності подавати заяву на надання притулку. Наразі українці одразу мають право на соціальні виплати, дозвіл на роботу та доступ до освіти та житла без проходження тривалих процедур.

Механізм захисту пропонують продовжити до березня 2025 року

ЄС вирішив активувати тимчасовий захист для українців, які рятуються від війни, у березні 2022 року. Цей механізм мав діяти рік. Пізніше його дію подовжили до березня 2024 року.

Цього тижня президентка Європейської Комісії Урсула фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen) запропонувала продовжити дію цього механізму ще на рік - до березня 2025 року.

"Завдяки цим великим спільним зусиллям ми врятували багато життів і виявили велику солідарність з Україною. Ми повинні надавати цю допомогу, поки триває ця жахлива війна", - підкреслила Фезер, коментуючи цю ініціативу.

Наразі у Німеччині знайшли захист понад один мільйон українців, переважно -  жінки та діти.

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