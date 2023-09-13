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ЄС має продовжити захист біженців з України - фон дер Ляєн

Степан Смишляєв
13 вересня 2023 р.

Дія механізму тимчасового захисту українців, що втекли від агресії РФ, має бути продовжена після березня 2024 року, переконана Урсула фон дер Ляєн.

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Українські біженці в Будапешті
Єврокомісія запропонує країнам ЄС продовжити дію механізму тимчасового захисту для українців, які втекли від війниФото: Denes Erdos/AP/picture alliance

Європейська Комісія запропонує країнам-членам Європейського Союзу продовжити дію механізму тимчасового захисту для українців, які втекли від війни, повідомила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen) у середу, 13 вересня.

"Я хочу сказати їм (біженцям з України. - Ред.), що сьогодні їм так само раді (в ЄС. - Ред.), як і в ті доленосні перші тижні (війни. - Ред.), - сказала фон дер Ляєн. - Саме тому я з гордістю повідомляю їм, що Комісія запропонує продовження тимчасового захисту для українців в ЄС".

Таким чином біженцям з України буде дозволено далі залишатися в країнах ЄС без необхідності подавати заяву на надання притулку, заважує агенція dpa. За словами фон дер Ляєн, після початку повномасштабного вторгнення Росії, в Євросоюзі знайшли притулок чотири мільйони українців.

ЄС вирішив активувати тимчасовий захист для українців, які рятуються від війни, у березні 2022 року. Цей механізм мав діяти рік. Пізніше його дію подовжили до березня 2024 року.

На який термін його планують пролонгувати цього разу, фон дер Ляєн не уточнила, втім dpa, пише, що, ймовірно, йтиметься про ще один рік - до березня 2025 року.

Читайте також: Надання захисту українцям: ЄС підбив підсумки першого року роботи механізму

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