В ЄС закликали подовжити захист в ЄС біженців з України

Директива про тимчасовий захист для українських біженців закінчується в березні, продовжити її потрібно вже зараз, вказують правозахисники.

Правозахисна організація Pro Asyl, що займається підтримкою шукачів притулку в Німеччині, закликала Євросоюз якнайшвидше продовжити дію директиви про тимчасовий захист для українських біженців, термін дії якої спливає в березні 2024 року. Про це повідомляє газета Neue Osnabrücker Zeitung у вівторок, 22 серпня.

"Міністри внутрішніх справ ЄС мають офіційно ухвалити це рішення якнайшвидше, щоб люди були в більшій безпеці, а влада могла підготуватися відповідним чином", - заявили правозахисники, назвавши інший розвиток подій "абсурдом" на тлі війни, що триває.

Німецькі міста потребують юридичної визначеності

З аналогічним закликом виступила Конференція німецьких міст, що об'єднує кілька тисяч муніципалітетів Німеччини. "Містам терміново необхідні гарантії того, що директиву ЄС буде продовжено і це створить юридичну визначеність щодо статусу проживання біженців з України. Це довело свою ефективність і значно полегшило роботу на місці", - заявив керуючий директор організації Гельмут Деді (Helmut Dedy). Він також закликав зробити систему розподілу фінансування між містами більш гнучкою.

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Глава найбільшого в Німеччині імміграційного відомства в Берліні Енґельгард Мазанке (Engelhard Mazanke) також вказав, що продовжити дію директиви необхідно, не чекаючи її закінчення в березні. "Українці, які живуть тут, хочуть знати це зараз. Це зрозуміло, тому що, наприклад, для отримання дозволу на житло, що субсидується, потрібна посвідка на проживання терміном на один рік", - сказав Мазанке.

Тимчасовий захист ЄС для біженців з України

Директива про тимчасовий захист для біженців з України була задіяна в ЄС через кілька днів після російського вторгнення в країну. Систему було розроблено після воєн на Балканах у 1990-х і на початку 2000-х. Її мета - не допустити перевантаження систем надання притулку під час масового припливу біженців на територію ЄС. Фактично люди, які тікають від війни, отримують посвідку на проживання швидко і без бюрократичних процедур.

Директива вже двічі автоматично продовжувалася на шість місяців і тепер діє до 4 березня 2024 року. Третього автоматичного продовження вона не передбачає. Міністри внутрішніх справ країн ЄС мають проголосувати за це за пропозицією Єврокомісії.

