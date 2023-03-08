Українські біженці на польському кордоні, архівне фотоФото: Artur Widak/NurPhoto/picture alliance
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Надання захисту українцям: ЄС підбив підсумки першого року
Ксенія Польська Брюссель
1 год. тому
Євросоюз підбив підсумки першого року роботи спеціального механізму тимчасового захисту для українців, які втекли від війни. Їх у ЄС чотири мільйони.
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Близько чотирьох мільйонів жителів України зараз проживають у Європейському Союзі, отримавши тимчасовий притулок. Зокрема, в Євросоюзі зараз живе майже п'ята частина всіх дітей України. Про це Європейська Комісія повідомила в середу, 8 березня, на пресконференції, присвяченій річниці ухвалення спеціальної директиви про тимчасовий захист для українців, які тікають від війни.
З початку повномасштабного вторгнення Росії загалом 16 мільйонів українців в'їхали до ЄС. Водночас 11 мільйонів із них згодом повернулися на батьківщину. Чотири мільйони залишилися мешкати в країнах Євросоюзу, зокрема три мільйони отримали тимчасовий захист у першій половині 2022 року. Мільйон українців продовжили свій шлях до США, Канади, Великобританії та інших країн, повідомила єврокомісарка з внутрішньої політики Ілва Йоханссон.
Половина дітей з України не навчаються в школах ЄС
47 відсотків тих, хто втік від російської агресії до Євросоюзу, становлять жінки, 34 відсотки - діти.
Працевлаштовані по всій Європейській економічній зоні понад мільйон українських біженців. На відміну від інших категорій біженців, доступ до ринку праці для них є безперешкодним, зауважив віцепрезидент Єврокомісії Маргарітіс Шінас.
Щодо дітей, то з 1,3 мільйона до шкіл у ЄС були зараховані лише пів мільйона. "Ми підозрюємо, що багато хто з них навчається в українських школах у режимі онлайн", - сказав єврокомісар, додавши, що влада країн вивчає ситуацію, щоби надати їй оцінку. Він закликав українських дітей навчатись у школах Євросоюзу заради інтеграції, оскільки їхня освіта в ЄС - інвестиції у майбутнє повоєнної України, яка готується вступити до Євросоюзу.
Ще однією проблемою, за його словами, є надання достатньої психологічної підтримки, вкрай важливої для біженців від війни. У цій сфері найближчими місяцями планується вжити додаткових заходів.
Загалом ЄС надав своїм країнам-членам 13,6 мільярда євро фінансової підтримки для задоволення потреб переміщених осіб з України та перенаправив їм інші додаткові кошти на понад мільярд євро.
Після максимального терміну тимчасового захисту застосовуватиметься скоординований підхід ЄС для забезпечення плавного переходу біженців до інших правових статусів. Також надаватиметься цілеспрямована підтримка тим, хто хоче повернутися додому в Україну.
"Реакція Євросоюзу на війну в Україні ще раз показує, що стає можливим, коли ЄС діє єдиним фронтом", - сказано в пресрелізі Єврокомісії. Так, директива про тимчасовий захист забезпечила людям негайний притулок і дотримання їхніх прав, звівши формальності до мінімуму, і вона має залишатися інструментом, доступним на рівні ЄС, заявив єврокомісар Шінас.
Біженці з України і тимчасовий захист у ЄС: що варто знати