Фон дер Ляєн: Перемога РФ у війні обійдеться ЄС надто дорого

Ціна перемоги РФ у війні проти України для Європи буде набагато вищою, ніж будь-яка заощаджена сума, переконана очільниця Єврокомісії. На конференції з оборони вона закликала ЄС вжити масштабних заходів щодо безпеки.

Упродовж наступних п'яти років Європейському Союзу необхідно високими темпами наростити свій оборонно-промисловий потенціал, заявила очільниця Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen) у середу, 17 квітня, на щорічній конференції з оборони та безпеки в Брюсселі. Водночас вона визнала, що цей процес буде непростим.

"Він вимагатиме нового європейського оборонного настрою як від держав-членів ЄС, так і від інституцій, промисловості та інвесторів, а також політичної та моральної мужності, щоб підтримувати Україну тут, на європейській землі, стільки, скільки буде потрібно. Бо ціна відсутності безпеки, ціна перемоги Росії набагато вища, ніж будь-яка сума, яку ми можемо заощадити зараз. Ціна зіткнення з численними загрозами і конфліктами, до яких немає готовності, набагато вища, ніж ми можемо собі дозволити", - вказала фон дер Ляєн.

Вона назвала масовану повітряну атаку Ірану на Ізраїль найновішим "сигналом про наміри нової ліги авторитаристів", до якої зарахувала не тільки Тегеран, а і Москву, і Пхеньян. "Жорстока агресивна війна Росії проти України триває вже третій рік, укорінившись і посилившись, як ніколи. Північна Корея постачає в Росію одну за іншою партії боєприпасів. Іранські безпілотники щодня літають над українськими містами. Іран навіть допомагає Росії з технологіями для створення цих безпілотників на її території, - нагадала голова Єврокомісії. - Нова ліга авторитаристів працює спільно, щоб зруйнувати заснований на правилах міжнародний порядок, перекроїти карти різних континентів і довести наші демократії до розвалу".

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Фон дер Ляєн: Європа повинна вкладати більше

На її думку, війна на території Євросоюзу не неминуча, але виключити її не можна. Тому країнам ЄС необхідно відновити, поповнити і модернізувати свої збройні сили, а також забезпечити собі матеріальну і технологічну перевагу в потенційному бою. Для цього "Європа повинна вкладати більше, вкладати краще, вкладати в європейські проєкти", щоб не лише підвищити свій рівень безпеки, а й забезпечити робочі місця, ноу-хау та економічне зростання. Більш того, суверенна оборона Євросоюзу сприятиме зміцненню НАТО, переконана Урсула фон дер Ляєн.

Пізніше 17 квітня в Брюсселі розпочнеться саміт лідерів ЄС, на якому обговорять, зокрема, військову допомогу Україні, а також втручання РФ у роботу демократичних інституцій Євросоюзу. Саміт триватиме до 18 квітня.

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