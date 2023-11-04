Фон дер Ляєн про вступ до ЄС: Київ досяг чудового прогресу

Під час візиту до Києва Урсула фон дер Ляєн повідомила, що наступного тижня у звіті про розширення ЄС Єврокомісія підтвердить "чудовий прогрес" України як кандидата на членство. "Ми вражені реформами", - додала вона.

Україна досягла чудового прогресу після отримання статусу кандидата на членство в Європейському Союзі, заявила в суботу, 4 листопада, президентка Європейської Комісії Урсула фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen) під час спільного брифінгу з президентом України Володимиром Зеленським у Києві.

"Я маю сказати, що ви досягли чудового прогресу. Ми наступного тижня це підтвердимо, коли Комісія презентує свій звіт про розширення", - сказала вона.

Президентка Єврокомісії наголосила, що "ми вражені реформами, які ви здійснюєте в розпал війни". "Ми не повинні забувати, що ви ведете війну за власне існування. І при цьому глибоко реформуєте свою країну. І ви реформуєте систему правосуддя, боретеся з впливом олігархів, боретеся з відмиванням грошей", - наголосила фон дер Ляєн.

За її словами, Україна перебуває в процесі завершення великих реформ, і якщо це станеться, то "українська амбітна мета переходу на наступний етап процесу вступу буде досягнута".

План модернізації, реформування та інвестицій в Україну

Крім того, вона зазначила, що нині ЄС зобов'язався надати Україні 83 мільярди євро, але потрібно ще більше фінансування. Тому, як нагадала фон дер Ляєн, Єврокомісія працює над виділенням додаткових 50 мільярдів євро підтримки на період до 2027 року.

"Ми також розробляємо план, який спрямований на модернізацію, реформування та інвестиції в Україні. Тобто план реформ є ключем для доступу до 50 мільярдів євро. Прогрес досягнутий значний, і ми вже готові протягом наступних кількох тижнів перейти фінішну лінію", - зазначила глава Єврокомісії.

Також фон дер Ляєн наголосила на необхідності інвестицій у "лінії солідарності", які допомагають Україні експортувати "понад 100 мільйонів тонн товарів, з яких більша частина - сільськогосподарська продукція".

За її словами, за останні 16 місяців експортні доходи України завдяки "лініям солідарності" сягнули 42 мільярдів євро. "Понад 65 відсотків сільськогосподарської продукції з України йде "лініями солідарності". І ми вкладаємо кошти, посилюємо ці лінії, дороги, переходи, залізницю. 12 мільйонів інвестицій було обіцяно торік, але ця сума, я думаю, буде більшою", - сказала вонаа, додавши, що всі в Європі в цьому зацікавлені.

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ЄС невдовзі схвалить 12-й пакет санкцій проти РФ

Також президентка Єврокомісії вказала на важливість санкцій проти РФ, які "мають глибокий вплив на російську економіку".

"Невдовзі ми схвалимо 12-й пакет санкцій. Там будуть нові переліки тих, хто відповідає за військове вторгнення та окупацію України, а також тих, хто залучений до викрадення дітей, хто залучений до формування фейкових новин і пропаганди, а також тих хто обходить імпортні та експортні заборони і порушує цінову стелю на нафту", - сказала фон дер Ляєн.

Своєю чергою Зеленський наголосив, що Україна очікує на запровадження нового санкційного пакету ЄС щодо РФ, який "завадить Росії обходити наявні обмеження, зокрема через європейські компанії та територію держав-сусідів РФ".

Зеленський: Україна не просить для себе особливих умов

Зеленський також висловив переконання, що коли погнуться офіційні переговори про членство України, то це означатиме відсутність "сірих геополітичних зон у Європі". "Ми забезпечимо нову основу для зростання і України, і всіх європейських країн. І ми гарантуємо нашій державі та українському народу реальну економічну та соціальну безпеку. Таку безпеку, яка відповідає нашим цінностям - цінностям європейців", - наголосив президент.

При цьому він зауважив, що Україна не просить для себе особливих умов на шляху в ЄС і виконує всі рекомендації Єврокомісії. Зеленський повідомив, що у Верховній Раді України вже зареєстрований законопроєкт щодо Спеціалізованої антикорупційної прокуратури та готується законопроєкт про лобізм, який "зробить прозорішими політичні процеси та надійно захистить державу від деструктивного впливу олігархів та інших осіб, що намагаються обійти верховенство права".