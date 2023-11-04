Зеленський з фон дер Ляєн відзначили залізничників

Українські залізничники, які допомогли евакуювати людей з районів бойових дій, отримали державні нагороди від президента України Володимира Зеленського в присутності глави Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн.

Президент України Володимир Зеленський разом із президенткою Європейської Комісії Урсулою фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen) на Центральному залізничному вокзалі Києва взяли участь в урочистих заходах з нагоди Дня залізничника.

Як повідомляється на сайті президента України в суботу, 4 листопада, Зеленський вручив ордени "За заслуги" ІІІ ступеня 14 працівникам галузі, а ще один залізничник отримав почесне звання "Заслужений працівник транспорту України".

"Укрзалізниця" евакуювала чотири мільйони людей

Зеленський подякував усім працівникам і працівницям української залізниці, які працюють попри небезпеку. За його словами, українські залізничники допомогли евакуювати чотири мільйони людей з районів бойових дій.

"Наша залізниця, ви всі змогли перевезти тільки від початку цього року понад 120 мільйонів тонн вантажів, зокрема й глобально важливих вантажів, як-от продовольство", - додав він.

Крім того, за словами Зеленського, українські залізничники перевезли від початку повномасштабного російського вторгнення понад 500 дипломатичних делегацій.

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Через війну загинули 530 залізничників

Своєю чергою фон дер Ляєн подякувала "українським залізничникам за їхній професіоналізм, віддану працю та теплоту". Вона нагадала, що під час повномасштабної війни шість разів відвідувала Україну, користуючись послугами "Укрзалізниці".

"Ви допомагаєте своїм громадянам знаходити прихисток у Європейському Союзі та потім повертатися додому. Ви доставляєте життєво важливу продукцію з України для всього світу. Ви з'єднуєте свою країну та її народ. Ви продовжуєте лінію життя", - наголосила вона.

Також присутні вшанували хвилиною мовчання пам'ять 530 залізничників, які загинули внаслідок російського вторгнення.

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Герої тилу: як залізничники вивозять людей з війни To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video