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Україну і ЄС радять поєднати європейською колією

Ксенія Польська (Брюссель)
36 хв. тому

Для покращення залізничного сполучення між Україною та ЄС на львівському маршруті слід протягнути європейську колію. Це полегшить експорт, імпорт та інтеграцію країни у ринок ЄС, сказано у новому дослідженні.

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У Єврокомісії радять поєднати Україну і ЄС європейською колією
Фото: Michael Probst/AP Photo/picture alliance

Збудувати європейську колію на залізничних маршрутах із Євросоюзу до Львова та Кишинева радять автори дослідження, опублікованого Єврокомісією та Європейським інвестиційним банком (ЄІБ) у вівторок, 11 липня. На думку експертів, це стало б першим кроком до покращення транспортного сполучення між Польщею та Україною, а також між Румунією та Молдовою.

Першим етапом пропонується побудувати залізничне полотно з європейською шириною колії від Кракова або Катовіце в Польщі до Львова, а також від румунського прикордонного міста Ясси до Кишинева. На наступних етапах ці сполучення рекомендують розширити. У дослідженні також оцінюється, як нові лінії європейської колії в Україні та Молдові взаємодіятимуть з рештою залізничних маршрутів у цих країнах, де залишиться широка колія.

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Рішення на довгострокову перспективу

"Будівництво першої залізничної колії європейського формату в Україні та Молдові з'єднає їхні залізниці з Польщею та Румунією та наблизить їх до єдиного ринку ЄС", - зазначила єврокомісар з питань транспорту Адіна Валеан. На її думку, нове дослідження закладає основу для рішень, розрахованих на підтримку та повоєнне відновлення України у довгостроковій перспективі. Крім того, сумісність залізниць ЄС, України та Молдови забезпечить комфортніші умови для подорожей громадянам.

Для реалізації цієї стратегії необхідні значні зусилля не лише в Україні та Молдові, а й у сусідніх із ними країнах ЄС, сказано у доповіді. "Для ефективної та скоординованої інтеграції буде потрібна постійна взаємодія зацікавлених сторін у різних країнах, що у результаті призведе до створення сталої та високопродуктивної залізничної системи", - підсумовують експерти.

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Дослідження проведено технічною консалтинговою службою ЄІБ JASPERS за участю всіх зацікавлених країн, повідомили у Брюсселі. Це частина плану розвитку проєкту "ліній солідарності", створених для зміцнення транскордонних зв'язків Євросоюзу та України в умовах блокування Росією українських морських портів. Одним із головних бар'єрів для переміщення товарів залізницею між Україною та Євросоюзом залишається різниця у ширині колії. У більшості країн ЄС вона становить 1435 мм, а в Україні та Молдові - 1520 мм.

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