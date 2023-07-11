Україну і ЄС радять поєднати європейською колією

Для покращення залізничного сполучення між Україною та ЄС на львівському маршруті слід протягнути європейську колію. Це полегшить експорт, імпорт та інтеграцію країни у ринок ЄС, сказано у новому дослідженні.

Збудувати європейську колію на залізничних маршрутах із Євросоюзу до Львова та Кишинева радять автори дослідження, опублікованого Єврокомісією та Європейським інвестиційним банком (ЄІБ) у вівторок, 11 липня. На думку експертів, це стало б першим кроком до покращення транспортного сполучення між Польщею та Україною, а також між Румунією та Молдовою.

Першим етапом пропонується побудувати залізничне полотно з європейською шириною колії від Кракова або Катовіце в Польщі до Львова, а також від румунського прикордонного міста Ясси до Кишинева. На наступних етапах ці сполучення рекомендують розширити. У дослідженні також оцінюється, як нові лінії європейської колії в Україні та Молдові взаємодіятимуть з рештою залізничних маршрутів у цих країнах, де залишиться широка колія.

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Рішення на довгострокову перспективу

"Будівництво першої залізничної колії європейського формату в Україні та Молдові з'єднає їхні залізниці з Польщею та Румунією та наблизить їх до єдиного ринку ЄС", - зазначила єврокомісар з питань транспорту Адіна Валеан. На її думку, нове дослідження закладає основу для рішень, розрахованих на підтримку та повоєнне відновлення України у довгостроковій перспективі. Крім того, сумісність залізниць ЄС, України та Молдови забезпечить комфортніші умови для подорожей громадянам.

Для реалізації цієї стратегії необхідні значні зусилля не лише в Україні та Молдові, а й у сусідніх із ними країнах ЄС, сказано у доповіді. "Для ефективної та скоординованої інтеграції буде потрібна постійна взаємодія зацікавлених сторін у різних країнах, що у результаті призведе до створення сталої та високопродуктивної залізничної системи", - підсумовують експерти.

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Дослідження проведено технічною консалтинговою службою ЄІБ JASPERS за участю всіх зацікавлених країн, повідомили у Брюсселі. Це частина плану розвитку проєкту "ліній солідарності", створених для зміцнення транскордонних зв'язків Євросоюзу та України в умовах блокування Росією українських морських портів. Одним із головних бар'єрів для переміщення товарів залізницею між Україною та Євросоюзом залишається різниця у ширині колії. У більшості країн ЄС вона становить 1435 мм, а в Україні та Молдові - 1520 мм.