Єврокомісія: ЄС хоче бачити Україну в європейській сім'ї

Очікується, що 8 листопада Україна отримає позитивну оцінку Єврокомісії щодо виконання умов для початку офіційних переговорів про вступ у ЄС.

Країни Європейського Союзу хочуть бачити Україну в своїй сім'ї, заявила президентка Європейської Комісії Урсула фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen), виступаючи на засіданні колегії єврокомісарів - уповноважених з 27 країн ЄС у вівторок, 24 жовтня.

"Зараз рішучий момент: або ви вибираєте сторону демократії, або автократії. Це ви вирішуєте самі. Саме тому ми зараз хочемо надіслати вам рішуче послання: ми хочемо мати вас (Україну. - Ред.) разом з нами у європейській сім'ї", - заявила фон дер Ляєн.

При цьому вона відзначила прогрес України у виконанні умов для початку офіційних переговорів про вступ до ЄС. "Мене вражає, що ви можете боротися з повномасштабною агресією і водночас глибоко реформуєте Україну. Це дійсно вражає. І історія вам покаже, що ви робите правильну роботу, і ви - на правильному боці", - сказала фон дер Ляєн.

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Зеленський: Україна зробила більше, ніж можна було очікувати

До колегії Єврокомісії звернувся онлайн президент України Володимир Зеленський. Він наголосив на важливості політичного рішення про початок переговорів уже цього року.

"Ми заклали міцну основу для цього. Мета зараз особлива. Якщо можемо позбутися "сірих" геополітичних зон, ми повинні зробити це", - сказав він.

Зеленський заявив, що для виконання семи рекомендацій Єврокомісії Україна зробила "набагато більше, ніж можна було очікувати від держави, що зазнала повномасштабної агресії".

"Втім, Україна не звертається по політичні знижки, а демонструє необхідний політичний темп, адже ми поділяємо підхід, що рішення мають базуватися на індивідуальних досягненнях країн", - додав він.

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Єврокомісія оцінить виконання Україною умов у листопаді

За попередньою оцінкою, наданою в червні, Україна виконала лише дві з семи умов для початку переговорів про вступ до ЄС. Оцінку "виконано" вона отримала у двох категоріях із семи - це судова реформа та закон про ЗМІ. Оцінку "суттєвий прогрес" отримала реформа Конституційного суду України. Інші чотири рекомендації (боротьба з корупцією, відмиванням коштів, антиолігархічне законодавство та ухвалення закону про права національних меншин) отримали оцінку "певний прогрес" і поради щодо подальшої роботи.

Оголосити остаточні результати виконання семи умов, які будуть зафіксовані у звіті про розширення, Єврокомісія планує 8 листопада, пише агенція Reuters із посиланням на трьох неназваних європейських чиновників. Очікується, що Україна отримає позитивну рекомендацію, а 14-15 грудня буде ухвалене рішення про початок офіційних переговорів про її вступ до ЄС.

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