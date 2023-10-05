Ексглава Єврокомісії Юнкер: Україна не готова до вступу в ЄС

Україна корумпована і потребує реформ, тож не варто давати їй неправдиві обіцянки, заявив Юнкер. Напередодні глава Євроради Мішель сказав, що країна може стати членом ЄС до 2030-го, якщо реформується і подолає корупцію.

Україна поки що не відповідає критеріям для членства в Європейському Союзі, заявив колишній президент Європейської Комісії Жан-Клод Юнкер в інтерв'ю Augsburger Allgemeine, оприлюдненому в четвер, 5 жовтня.

Коментуючи заклики швидко розпочати переговори з Україною про вступ до ЄС, Юнкер наголосив: "Не можна давати неправдиві обіцянки людям в Україні, які перебувають по горло в біді. Мене вкрай обурюють деякі голоси в Європі, які намагаються змусити українців повірити, що вони можуть стати членами ЄС негайно. Це не піде на користь ні ЄС, ні Україні".

"Той, хто мав справу з Україною, знає, що це країна, корумпована в усіх верствах суспільства. Попри її зусилля, вона не готова до вступу, їй потрібні масштабні внутрішні процеси реформування", - продовжив політик.

Не називаючи конкретних прикладів, він нагадав, що ЄС уже мав невдалий досвід з новими членами щодо дотримання ними норм правової держави. "Цьому не можна дати повторитися", - застеріг Юнкер.

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Можливість "часткового приєднання" до ЄС

На його думку, для України та Молдови, які мають статус країн-кандидатів на вступ до ЄС, необхідно зберігати європейську перспективу, "однак її не можна пов'язувати з надією, що членства можна досягти одразу, натиснувши на кнопку".

Тим часом, "за умови досягнення прогресу в Україні або на Західних Балканах, участь у європейській інтеграції має бути можливою", зазначив Юнкер.

"Ми маємо працювати над тим, щоб уможливити щось на кшталт часткового приєднання, розумну форму майже-розширення", - додав він.

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Глава Євроради: Україна може стати членом ЄС до 2030-го

3 жовтня глава Європейської Ради Шарль Мішель заявив, що Україна може стати членом ЄС до 2030 року, якщо реалізує реформи та подолає корупцію.

Напередодні Politico написало, що Єврокомісія представить у листопаді звіт про те, як Україна виконує умови для початку офіційних переговорів про вступ до ЄС. Дипломати, обізнані з планами Брюсселя, сказали виданню, що як тільки звіт схвалять, Єврокомісія зробить заяву, після якої державам-членам ЄС буде "дуже важко" виступити проти початку переговорів. За їхніми словами, Брюссель має намір офіційно оголосити рішення про старт переговорів у грудні.

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