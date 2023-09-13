Фон дер Ляєн про вступ до ЄС: Київ показав великий прогрес

Президентка Єврокомісії відзначила прогрес України як кандидата на членство в ЄС, втім зазначила, що "приєднання ґрунтується на заслугах".

Україна продемонструвала суттєвий прогрес після отримання статусу кандидата на членство в Європейському Союзі в 2022 році, заявила президентка Європейської Комісії Урсула фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen), виступаючи перед Європейським парламентом у середу, 13 вересня.

"Приєднання ґрунтується на заслугах... Це вимагає наполегливої праці та лідерства. Але вже є великий прогрес. Ми бачили великі кроки, які Україна вже зробила відтоді", - цитує фон дер Ляєн агенція Reuters.

Президентка ЄК додала, що це "нелегкий шлях", і висловила переконання, що для Європарламенту настав час "віддати належне цій рішучості" України, пише AFP. Однак вона не уточнила, чи можуть розпочатися переговори про вступ України до ЄС цього року, на що розраховує Київ.

За попередньою оцінкою, наданою в червні, Україна виконала лише дві з семи умов для початку переговорів про вступ до ЄС. Наступна оцінка має бути надана у жовтні.

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"ЄС має бути готовий до розширення"

Також фон дер Ляєн наголосила, що ЄС має оптимізувати процес ухвалення рішень для прийняття нових членів, таких як Україна, не чекаючи зміни власних установчих договорів, повідомляє AFP.

"Ми не можемо - і ми не повинні - чекати зміни договору, щоб продовжити процес розширення", - зазначила вона.

Президентка додала, що Єврокомісія почне переглядати свою політику, щоб побачити, як ЄС може адаптуватися в ключових сферах до розширення, і надасть відповідні пропозиції лідерам ЄС у першій половині наступного року.

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