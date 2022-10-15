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Канцлер Німеччини Олаф Шольц
Канцлер Німеччини Олаф Шольц закликав до розшиоення ЄС на схід.Фото: Bernd von Jutrczenka/POOL/AFP/Getty Images
ПолітикаНімеччина

ЄС має провести реформи і розширитися на схід - Шольц

Степан Смишляєв
16 хв. тому

Більша кількість країн-членів і чисельність населення дозволить ЄС відігравати суттєвішу геополітичну роль, переконаний канцлер ФРН.

https://www.dw.com/uk/es-mae-rozsiritisa-na-shid-dla-posilenna-svoei-roli-u-sviti-solc/a-63452728

Розширення Європейського Союзу, зокрема за рахунок включення до нього нових країн на східних кордонах, посилить європейську спільноту. "ЄС з 27, 30, 36 державами, з більш ніж 500 мільйонами вільних і рівноправних громадян, може посилити свою вагу в світі", - заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц (Olaf Scholz) на конгресі Партії європейських соціалістів (PES), у суботу, 15 жовтня, повідомляє Reuters.

Він додав, що продовження розширення ЄС на схід "є безпрограшним для всіх нас", і запевнив, що Євросоюз дотримається слова, даного країнам, які отримали статус кандидата до ЄС, зокрема Україні, Молдові і кільком балканським державам, зауважує dpa.

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Скасування принципу одностайності

В той же час, на переконання канцлера, подальше розширення вимагатиме реформ всередині самого ЄС, зокрема поступової відмови від принципу одностайності для ухвалення рішень з питань зовнішньої та податкової політики. Шольц визнав, що це потребуватиме внутрішньої дискусії в ЄС, але запевнив, що така реформа буде кроком у вірному напрямі.

"Я також чітко кажу: якщо геополітична Європа є нашим прагненням, тоді ухвалення рішень більшістю є перевагою, а не втратою суверенітету", - зазначив він, запевнивши, що при цьому проблеми менших держав не залишатимуться поза увагою.

Військове посилення ЄС

У промові Шольца  також йшлося про посилення Євросоюзу у військовому плані, зазначає dpa. Зокрема, канцлер запропонував перейти до скоординованої закупівлі зброї та обладнання, створити сили швидкого реагування ЄС до 2025 року та штаб ЄС для європейських збройних сил.

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