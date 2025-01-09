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ПолітикаУкраїна

Фіцо погрожує вето в ЄС з питань України через транзит газу

Дмитро Шварц
9 січня 2025 р.

Роберт Фіцо пригрозив припиненням гуманітарної допомоги українцям і застосуванням права вето Словаччини в Європейському Союзі з питань України через припинення транзиту російського газу.

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Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо
Роберт ФіцоФото: Slovak Government/AFP

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо провів у четвер, 9 січня, переговори з комісаром Європейського Союзу з питань енергетики Даном Йоргенсеном щодо припинення Україною транзиту російського газу.

Як передає агентство Reuters, Фіцо звинуватив Україну в "завданні шкоди" Словаччині припиненням транзит газу з Росії.

Фіцо погрожує Україні припиненням гумдопомоги та вето в ЄС

Він заявив, що Словаччина може припинити надання Україні гуманітарної допомоги або використати своє право вето в ЄС з питань, що стосуються України.

Раніше Фіцо погрожував припиненням постачання електроенергії в Україну та скороченням допомоги українським біженцям.

У четвер він сказав журналістам у Брюсселі, що словацький уряд не хоче посилювати напругу, але розглядатиме заходи у відповідь, якщо рішення не буде знайдене. 

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