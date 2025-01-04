  1. Перейти до змісту
  2. Перейти до головного меню
  3. Перейти до інших проєктів DW
У фокусі
Операція ЗСУ в Курській областіДострокові вибори в НімеччиніУкраїнські біженці в Німеччині
Останні відео
ПолітикаУкраїна

Тисячі словаків протестували проти прем'єра Роберта Фіцо

Олександр Куницький | Микола Лінке
4 січня 2025 р.

Акція проти Роберта Фіцо пройшла біля будівлі уряду у Братиславі. Демонстранти несли плакати з написами: "Зрада!" та "Фіцо, переїжджай до Москви!".

https://p.dw.com/p/4ooIK
Акція проти уряду Роберта Фіцо в Братиславі, 23 грудня 2024 року
Учасники акції протесту у Братиславі тримають плакат з написом "Словаччина - це Європа, зупиніть Росію", 23 грудня 2024 рокуФото: Radovan Stoklasa/REUTERS

Тисячі людей вийшли у п'ятницю, 3 січня,  до будівлі уряду в столиці Словаччини Братиславі для участі в акції протесту проти прем'єр-міністра Роберта Фіцо і на підтримку України.

Акція протесту була скликана громадською ініціативою Mier Ukrajine ("Мир для України"), яка виступає за постачання озброєння Україні. За оцінкою організаторів, у ній взяли участь близько чотирьох тисяч людей, пише агенція dpa з посиланням на словацькі ЗМІ.

Учасники акції несли плакати з написами: "Зрада!", "Ми - Європа!" та "Фіцо, переїжджай до Москви!".

Організатори акції закидають прем’єр-міністру та його партнерам по коаліції те, що вони спрямовують Словаччину проросійським курсом.

Опозиційна політикиня Люсія Штасселова, виступаючи зі сцени, згадала про введення радянських військ в Чехословаччину в 1968 році. "Я не дозволю цій країні потрапити під політичний вплив Росії", - цитує її видання Aktuality

Старий та новий гімни Словаччини

Наприкінці акції пролунала стара версія гімну Словаччини, затверджена в 1993 році. Це також було опозиційним жестом, оскільки нещодавно уряд країни на чолі з Фіцо затвердив новий гімн. Міністерка культури Мартіна Шимковичова заявляла, що зміни спрямовані на "підвищення національної гордості".

У новій версії той самий текст і мелодія, але інше, більш урочисте аранжування. Також в ньому чутно звучання словацького народного інструменту - фуяри.

Ці зміни наразилися на критику, зокрема і через гонорар, який отримав автор аранжування композитор Оскар Рожа. За даними AFP, за роботу він отримав 46,5 тисячі євро.

Фіцо погрожує урізати допомогу українцям

Нагадаємо, Фіцо пригрозив припиненням поставок електроенергії в Україну та скороченням допомоги українським біженцям за те, що Київ не продовжив угоду з "Газпромом" про транзит російського газу через Україну.

Президент України Володимир Зеленський у відповідь на закиди Фіцо про поставки електроенергії заявив, що це скидається на те, що президент РФ Володимир Путін доручив Фіцо відкрити "другий енергетичний фронт" проти України за рахунок інтересів словацького народу.

Зеленський зауважив, що словацька частка в імпорті електрики в Україну становить близько 19 відсотків, а "недалекоглядна політика Фіцо вже залишила народ Словаччини без компенсації за втрату російського транзиту газу і може залишити ще без щонайменше 200 мільйонів доларів щороку, які Україна сплачує за імпортовану електрику".

22 грудня, напередодні зупинки транзиту, Фіцо відвідав Кремль та обговорив постачання газу з Володимиром Путіним. 

Читайте також: Словаччина: газовий конфлікт з Україною як окозамилювальний маневр

Пропустити розділ Більше за темою

Більше за темою

Чоловік крутить газовий вентиль (ілюстративне фото)

"Історична подія": Україна припинила транзит газу з Росії

"Історична подія": Україна припинила транзит газу з Росії

Після закінчення у грудні дії договору з "Газпромом" Україна припинила транзит російського газу. У міненерго називають це "історичною подією" задля "інтересів національної безпеки".
Політика1 січня 2025 р.
Європейська Комісія в Брюсселі

Єврокомісія: ЄС готовий до припинення транзиту газу з РФ через Україну

Єврокомісія: ЄС готовий до припинення транзиту газу з РФ через Україну

Європейська інфраструктура - досить гнучка, щоб газ із третіх країн надходив до Євросоюзу за альтернативними маршрутами, заявили в Єврокомісії.
Політика31 грудня 2024 р.
Лінії електропередач на Львівщині після чергового ракетного удару військ РФ

Польща готова компенсувати Україні електрику зі Словаччини - ЗМІ

Польща готова компенсувати Україні електрику зі Словаччини - ЗМІ

За даними джерела Bloomberg, Варшава готова збільшити внутрішнє виробництво електрики, аби компенсувати Україні дефіцит у разі, якщо Словаччина припинить резервне постачання.
Політика29 грудня 2024 р.
Більше публікацій