Тисячі словаків протестували проти прем'єра Роберта Фіцо

Акція проти Роберта Фіцо пройшла біля будівлі уряду у Братиславі. Демонстранти несли плакати з написами: "Зрада!" та "Фіцо, переїжджай до Москви!".

Тисячі людей вийшли у п'ятницю, 3 січня, до будівлі уряду в столиці Словаччини Братиславі для участі в акції протесту проти прем'єр-міністра Роберта Фіцо і на підтримку України.

Акція протесту була скликана громадською ініціативою Mier Ukrajine ("Мир для України"), яка виступає за постачання озброєння Україні. За оцінкою організаторів, у ній взяли участь близько чотирьох тисяч людей, пише агенція dpa з посиланням на словацькі ЗМІ.

Учасники акції несли плакати з написами: "Зрада!", "Ми - Європа!" та "Фіцо, переїжджай до Москви!".

Організатори акції закидають прем’єр-міністру та його партнерам по коаліції те, що вони спрямовують Словаччину проросійським курсом.

Опозиційна політикиня Люсія Штасселова, виступаючи зі сцени, згадала про введення радянських військ в Чехословаччину в 1968 році. "Я не дозволю цій країні потрапити під політичний вплив Росії", - цитує її видання Aktuality .

Старий та новий гімни Словаччини

Наприкінці акції пролунала стара версія гімну Словаччини, затверджена в 1993 році. Це також було опозиційним жестом, оскільки нещодавно уряд країни на чолі з Фіцо затвердив новий гімн. Міністерка культури Мартіна Шимковичова заявляла, що зміни спрямовані на "підвищення національної гордості".

У новій версії той самий текст і мелодія, але інше, більш урочисте аранжування. Також в ньому чутно звучання словацького народного інструменту - фуяри.

Ці зміни наразилися на критику, зокрема і через гонорар, який отримав автор аранжування композитор Оскар Рожа. За даними AFP, за роботу він отримав 46,5 тисячі євро.

Фіцо погрожує урізати допомогу українцям

Нагадаємо, Фіцо пригрозив припиненням поставок електроенергії в Україну та скороченням допомоги українським біженцям за те, що Київ не продовжив угоду з "Газпромом" про транзит російського газу через Україну.

Президент України Володимир Зеленський у відповідь на закиди Фіцо про поставки електроенергії заявив, що це скидається на те, що президент РФ Володимир Путін доручив Фіцо відкрити "другий енергетичний фронт" проти України за рахунок інтересів словацького народу.

Зеленський зауважив, що словацька частка в імпорті електрики в Україну становить близько 19 відсотків, а "недалекоглядна політика Фіцо вже залишила народ Словаччини без компенсації за втрату російського транзиту газу і може залишити ще без щонайменше 200 мільйонів доларів щороку, які Україна сплачує за імпортовану електрику".

22 грудня, напередодні зупинки транзиту, Фіцо відвідав Кремль та обговорив постачання газу з Володимиром Путіним.

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