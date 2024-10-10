"Фанатці Путіна" Колбасніковій заборонили в'їзд у ФРН

Проросійська активістка Олена Колбаснікова повідомила, що їй та її цивільному чоловікові Максу Шлунду заборонили загалом на 20 років в'їжджати до Німеччини та ЄС.

Адміністрація міста Кельна повідомила пропутінській активістці Олені Колбасніковій, яка неодноразово публічно виступала зі схваленням російського вторгнення в Україну, про рішення німецької влади анулювати її посвідку на проживання. Їй та її цивільному чоловікові Максу Шлунду (раніше його звали Ростислав Теслюк) заборонили в'їзд на територію ФРН і країн Євросоюзу на найближчі 20 років, повідомила 8 жовтня Колбаснікова у своєму Telegram-каналі, опублікувавши фрагменти отриманого нею листа.

В одному з них зазначено, що вона має покинути Німеччину і територію Євросоюзу та країн Шенгенського договору протягом 30 днів. Інакше їй загрожує депортація в Росію або іншу державу, в яку їй дозволено в'їзд і яка зобов'язана прийняти її. Сама Колбаснікова стверджує, що влада ФРН мотивувала своє рішення тим, що вона і Шлунд становлять "відкриту небезпеку державності Німеччини".

У червні поточного року прихильниця Володимира Путіна повідомляла, що виїхала з чоловіком із Німеччини до "вільної Росії" через загрозу арешту.

Чим відома в Німеччині уродженка Дніпра Колбаснікова

Олена Колбаснікова - обличчя проросійських акцій у Німеччині, німецькі ЗМІ нерідко називають її "фанаткою Путіна". 2023 року суд Кельна оштрафував активістку на 900 євро за публічне схвалення агресивної війни РФ проти України.

Крім того, проти неї відкрито щонайменше ще одну кримінальну справу - про порушення санкцій ЄС проти Росії. Колбаснікову підозрюють у тому, що вона збирала в Німеччині готівку, радіотехніку і військові товари, після чого разом із цивільним чоловіком незаконно передавала їх армії РФ в зону бойових дій на Донбасі. Також слідчі кажуть, що Колбаснікова та її чоловік закликали своїх прихильників вступати до лав бойовиків ПВК "Вагнер" і публічно демонстрували букву Z. Це вона робила попри те, що в Німеччині заборонено публічну демонстрацію символів, які асоціюються з російським вторгненням в Україну, зокрема літер Z і V, георгіївської стрічки, а також прапорів СРСР і самопроголошених "ДНР" і "ЛНР".

Уродженка Дніпра Колбаснікова звинувачення на свою адресу відкидає і називає себе жертвою переслідувань з боку німецької влади.