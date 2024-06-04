"Фанатка Путіна" повідомила про виїзд з ФРН у "вільну Росію"

У соцмережах прокремлівська активістка Олена Колбаснікова підкреслила, що приводом для від'їзду нібито стала загроза її швидкого арешту в Німеччині.

Проросійська активістка Олена Колбаснікова разом зі своїм цивільним чоловіком Максом Шлундом (раніше його звали Ростислав Теслюк) виїхала з Німеччини до Росії. У своєму Telegram-каналі Z-активістка заявила 2 червня, що приводом для від'їзду нібито стала загроза їхнього зі Шлундом арешту у ФРН.

За словами Колбасникової, яка тепер перебуває в Калінінграді, у Німеччині її та Шлунда мали, "за абсолютно достовірною інформацією", затримати "найближчими днями" і засудити щонайменше до п'яти років тюремного ув'язнення.

Минулорічне розслідування Reuters назвало їх одними з ключових осіб, які просувають промосковську позицію в Німеччині, і виявило, що вони отримували фінансову допомогу від російського урядового агентства.

Активістка також повідомила підписникам, що зараз відчуває серйозні фінансові труднощі і змушена жити у друзів, проте заборонила їм збирати гроші для них зі Шлундом, пообіцявши незабаром "налагодити побут" і "продовжити допомагати Донбасу".

Діяльність Колбаснікової в Німеччині

Олена Колбаснікова - обличчя проросійських акцій у Німеччині, німецькі ЗМІ нерідко називають її "фанаткою Путіна". 2023 року суд Кельна оштрафував активістку на 900 євро за публічне схвалення агресивної війни в Україні.

Крім того, проти неї відкрито щонайменше ще одну кримінальну справу - про порушення санкцій ЄС проти Росії. Колбаснікову підозрюють у тому, що вона збирала в Німеччині готівку, радіотехніку та військові товари, після чого разом із цивільним чоловіком незаконно передавала їх армії РФ у Донбасі.