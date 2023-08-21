Поліція ФРН провела обшук у "фанатки Путіна" Колбаснікової

Обшук у Колбаснікової пройшов через підозру в незаконному зберіганні зброї. Він не пов'язаний з проросійським автопробігом, що відбувся напередодні, заявили в поліції.

Спецпідрозділ поліції Кельна провів обшук у помешканні проросійської активістки, громадянки України Олени Колбаснікової та її партнера Макса Шлунда повідомляє видання Kölner Stadt-Anzeiger у понеділок, 21 серпня.

Напередодні проросійська мережа організувала у Кельні автопробіг із російськими прапорами. Серед ініціаторів акції була і Колбаснікова. Однак рейд поліції не пов'язаний із цим заходом, наголосив представник прокуратури Ульф Віллун (Ulf Willuhn).

Пару підозрюють у порушенні закону про контроль зброї. У поліції припускають, що Шлунд і Колбаснікова можуть володіти автоматом Калашникова. Під час обшуку у квартирі справді виявили та вилучили як мінімум одну одиницю зброї, її справжність перевіряється - можливо, це макет, повідомив Віллун.

Не перший обшук у Колбаснікової

У березні цього року вдома у Шлунда та Колбаснікової вже проводили обшук - у рамках збору доказів у справі про можливе порушення санкцій Європейського Союзу. За даними Reuters, пара збирала та переказувала гроші на радіообладнання для російських солдатів.

Слідство припускає, що восени 2022 року Колбаснікова разом із Шлундом відвідала окуповану російською армією територію Донбасу і передала там військовим РФ утеплені намети, а також, ймовірно, засоби зв'язку. Якщо їхню провину буде доведено, парі може загрожувати до п'яти років позбавлення волі.

Крім того, у червні суд оштрафував Колбаснікову на 900 євро за схвалення російського вторгнення в Україну. Зокрема, під час проросійської демонстрації 8 травня 2022 року вона висловилася на підтримку війни.

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