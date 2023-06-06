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Активістку оштрафовано у ФРН за підтримку війни в Україні

Михайло Бушуєв | Євген Жуков | Валерій Сааков
21 хв. тому

Суд визнав Олену Колбасникову, яку в німецьких ЗМІ називають "фанаткою Путіна", винною у схваленні злочину - а саме агресивної війни Росії проти України. Її оштрафували на 900 євро.

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Олена Колбасникова на акції в Кельні, присвяченій річниці перемоги у Другій світовій війні
Олена Колбасникова на акції в Кельні, присвяченій річниці перемоги у Другій світовій війніФото: DW

Суд у Кельні у вівторок, 6 червня, визнав винною та оштрафував на 900 євро проросійську активістку Олену Колбасникову за підтримку війни РФ проти України, передає кореспондент DW із зали суду. Колбасникову звинувачували у схваленні злочину. Зокрема, їй інкримінували те, що під час проросійської демонстрації 8 травня 2022 року вона висловилася на підтримку агресивної війни проти України, уточнив раніше в інтерв'ю DW представник суду.

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У 2022 році Олена Колбасникова, яка мешкає в Кельні, організувала найбільший у Німеччині автопробіг на підтримку Росії, згодом вона брала участь в організації інших проросійських акцій, зокрема 6 травня 2023 року. Уродженка Дніпра звинувачення на свою адресу відкидає і вважає себе жертвою переслідувань з боку німецької влади. ЗМІ в Німеччині часто називають Колбасникову "путінською фанаткою" або членкинею "фан-клубу Путіна".

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Наприкінці березня у Колбасникової відбувся обшук за підозрою в зборі грошей і речей для підтримки російської армії на Донбасі. За даними слідства, восени 2022 року Колбасникова разом із чоловіком Максом Шлундом (Max Schlund) відвідала територію Донбасу, контрольовану російською армією, і передала там військовим РФ утеплені намети, а також, імовірно, засоби зв'язку. Ці дії, якщо вони будуть доведені, можуть бути кваліфіковані як порушення заборони на вивезення і передачу товарів, що підпадають під санкції ЄС, за що загрожує кримінальне покарання аж до п'яти років позбавлення волі.

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Також, згідно з даними слідства, Олена Колбасникова та її чоловік закликали своїх прихильників вступати до лав бойовиків ПВК "Вагнер" і публічно демонстрували букву Z. У Німеччині заборонено публічну демонстрацію символів, які асоціюються з російським вторгненням в Україну, зокрема літер Z і V, георгіївської стрічки, а також прапорів СРСР і самопроголошених "ДНР" і "ЛНР".

Проросійські демонстрації у ФРН: чому їх не забороняють?

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