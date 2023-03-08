  1. Перейти до змісту
  2. Перейти до головного меню
  3. Перейти до інших проєктів DW
Останні відео
У фокусі
Воєнні злочини в Україні
Звільнені території України
Енергетична криза
Колбаснікова на мітингу проти постачання озброєнь Україні
Колбаснікова на мітингу проти постачання озброєнь УкраїніФото: REUTERS
ЗлочинністьНімеччина

Росіянку судитимуть у ФРН за схвалення війни проти України

Олександр Куницький | Сергій Ромашенко
2 год. тому

Олена Колбаснікова організувала найбільший у Німеччині автопробіг на підтримку РФ. Їй загрожує до трьох років ув'язнення за виправдання російської агресії проти України.

https://p.dw.com/p/4OQ13

Росіянка Олена Колбаснікова, яка торік організувала найбільший у Німеччині автопробіг на підтримку Росії, постане в Кельні перед судом за звинуваченням у пропаганді війни через публічне схвалення російської агресії проти України. Судове засідання призначене на 29 березня о 13:00, повідомив представник суду DW у середу, 8 березня.

Колбаснікову звинувачують за статтею 140 Кримінального кодексу ФРН, оскільки під час проросійської демонстрації 8 травня 2022 року вона схвалила агресивну війну проти України. Їй загрожує до трьох років позбавлення волі або штраф.

Колбаснікова - одна із лідерів проросійських протестів у Німеччині і, у зв'язку з цим, вона співпрацює з місцевими правоекстремістськими політиками. Разом із колишнім членом антимігрантської партії "ProNRW" Маркусом Байзіхтом (Markus Beisicht) вона виступила перед учасниками автопробігу, присвяченого черговій річниці з дня капітуляції нацистської Німеччини 8 травня 2022 року. Тоді понад тисяча активістів зібралися в автомобілях із російськими та радянськими прапорами біля одного з озер, щоб проїхати до радянського пам'ятника в Кельні.

Читайте також: "Фан-клуб Путіна": хто в Німеччині організовує акції на підтримку Кремля

Висловлювання, за які судитимуть

За висновком прокуратури Кельна, Колбаснікова скоїла злочин, оскільки заявила на мітингу: "Росія не агресор. Росія зараз допомагає припинити війну в Україні". Тим самим жінка, на думку прокуратури, схвалила злочин словами, які можуть порушити громадський порядок. Згідно з міжнародним правом, ведення агресивної війни є злочином, і той, хто схвалює її, ризикує отримати три роки в'язниці. Найімовірнішим покаранням, однак, є штраф.

Сама Колбаснікова стверджує, що стала жертвою через "боротьбу за мир та правду". У вересні 2022 року вонаорганізувала в центрі Кельна демонстрацію "Проти війни та постачання озброєнь Україні". При цьому, Колбаснікова народилася в українському місті - Дніпрі.

Суд у Кельні може бути не останнім для жінки. Газета Kölner Stadt-Anzeiger у січні писала, що щодо Колбаснікової ведеться розслідування через репост в соцмережах заклику до вербування в загони ПВК "Вагнер".

Проросійські протести у Кельні під впливом пропаганди РФ

Пропустити розділ Топтема

Топтема

Боєприпаси поблизу Часового Яру на Донеччині

ЄС прискорить постачання боєприпасів Україні: новий план

Конфлікти5 год. тому
Пропустити розділ Більше публікацій DW

Більше публікацій DW

Очільник "департаменту війни" Офісу генерального прокурора України Юрій Бєлоусов

Воєнні злочини: до слідчих з України завжди буде упередження

Воєнні злочини: до слідчих з України завжди буде упередження

Конфлікти6 год. тому
Підручник з історії Росії в одній із купʼянських шкіл, листопад 2022 року

Слідчий у Харкові: Колаборантів більше, ніж поліцейських

Слідчий у Харкові: Колаборантів більше, ніж поліцейських

Закон і право10 год. тому
Зіткнення противників законопроєкту "про іноземний вплив" з поліцією біля парламенту Грузії, 7 березня 2023 року

Закон Грузії "про іноагентів": як протестували проти нього

Закон Грузії "про іноагентів": як протестували проти нього

Конфлікти7 год. тому
external

Протести в Грузії: водомети й газ проти мітингарів

Протести в Грузії: водомети й газ проти мітингарів

Конфлікти8 год. тому01:32 хв.
РСЗВ "Град" української армії, яка випускає ракету під час битви за Соледар, фото 11 січня 2023 року

Постачання ракет із Сербії Україні: що говорять у Белграді

Постачання ракет із Сербії Україні: що говорять у Белграді

Конфлікти9 год. тому
external

Чеські надувні HIMARS: приманки для ворога

Чеські надувні HIMARS: приманки для ворога

Панорама12 год. тому02:13 хв.
На головну сторінку