Росіянку судитимуть у ФРН за схвалення війни проти України

Олена Колбаснікова організувала найбільший у Німеччині автопробіг на підтримку РФ. Їй загрожує до трьох років ув'язнення за виправдання російської агресії проти України.

Росіянка Олена Колбаснікова, яка торік організувала найбільший у Німеччині автопробіг на підтримку Росії, постане в Кельні перед судом за звинуваченням у пропаганді війни через публічне схвалення російської агресії проти України. Судове засідання призначене на 29 березня о 13:00, повідомив представник суду DW у середу, 8 березня.

Колбаснікову звинувачують за статтею 140 Кримінального кодексу ФРН, оскільки під час проросійської демонстрації 8 травня 2022 року вона схвалила агресивну війну проти України. Їй загрожує до трьох років позбавлення волі або штраф.

Колбаснікова - одна із лідерів проросійських протестів у Німеччині і, у зв'язку з цим, вона співпрацює з місцевими правоекстремістськими політиками. Разом із колишнім членом антимігрантської партії "ProNRW" Маркусом Байзіхтом (Markus Beisicht) вона виступила перед учасниками автопробігу, присвяченого черговій річниці з дня капітуляції нацистської Німеччини 8 травня 2022 року. Тоді понад тисяча активістів зібралися в автомобілях із російськими та радянськими прапорами біля одного з озер, щоб проїхати до радянського пам'ятника в Кельні.

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Висловлювання, за які судитимуть

За висновком прокуратури Кельна, Колбаснікова скоїла злочин, оскільки заявила на мітингу: "Росія не агресор. Росія зараз допомагає припинити війну в Україні". Тим самим жінка, на думку прокуратури, схвалила злочин словами, які можуть порушити громадський порядок. Згідно з міжнародним правом, ведення агресивної війни є злочином, і той, хто схвалює її, ризикує отримати три роки в'язниці. Найімовірнішим покаранням, однак, є штраф.

Сама Колбаснікова стверджує, що стала жертвою через "боротьбу за мир та правду". У вересні 2022 року вонаорганізувала в центрі Кельна демонстрацію "Проти війни та постачання озброєнь Україні". При цьому, Колбаснікова народилася в українському місті - Дніпрі.

Суд у Кельні може бути не останнім для жінки. Газета Kölner Stadt-Anzeiger у січні писала, що щодо Колбаснікової ведеться розслідування через репост в соцмережах заклику до вербування в загони ПВК "Вагнер".