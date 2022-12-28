Прихильниця "русского мира" Прохорова повернулася з ФРН у РФ

Юлія Прохорова, яка отримала у ФРН скандальну популярність через висловлювання про війну проти України, повернулася до Росії.

Росіянка Юлія Прохорова, яка здобула у Німеччині скандальну популярність через епатуючі висловлювання про війну РФ проти України, повернулася до Росії, про що сама повідомила в Telegram.

"Я полежу в гарячій ванній (поки не можу звикнути, що в Росії це не розкіш)", - написала вона 27 грудня, додавши, що "не спала більше доби" через переліт до РФ. У її повідомленнях у соціальній мережі була перерва з 14 жовтня до 27 грудня.

Перебувала в Німеччині нелегально

Наприкінці листопада заступник речника прокуратури баварського міста Ландсгут Мартін Штрунц (Martin Strunz) повідомив DW, що до Прохорової, щодо якої в Німеччині йшло розслідування за "підозрою у схваленні злочинних діянь", депортацію не застосовували.

У середині жовтня поліція Нижньої Баварії та прокуратура Ландсгута опублікували спільну заяву, в якій повідомлялося без згадки імені дівчини про обшук у квартирі 30-річної росіянки, під час якого вилучили три смартфони та ноутбук.

Підстава для обшуку: підозри, що з травня 2022 року жінка висловлювала схвалення агресивної війни проти України та вихваляла її в інтернеті. Крім того, на початку серпня 2022 року вона образила в одному з месенджерів іншу користувачку мережі. В повідомленні наголошувалось, що росіянка перебуває в Німеччині нелегально.

Скандальні ролики

Провладні російські ЗМІ називають Прохорову "блогеркою, яка знімала відео на підтримку Росії" та так званої "спеціальної військової операції", і заявляють, що її вирішили депортувати з ФРН за танець "Калинка" перед натовпом українців у Німеччині. Однак, це не зовсім так.

У квітні 2022 року Прохорова написала у Telegram, що відвідала "апартаменти для біженців" з України і її "досі нудить від неймовірного смороду всередині". Незабаром, 9 травня, загорнувшись у російський триколор, Прохорова станцювала "Калинку" перед учасниками демонстрації на підтримку України в Мюнхені і заявила, що хоче протистояти "зростаючій у Німеччині русофобії".

На одному з роликів, опублікованих Прохоровою у Telegram у жовтні, вона танцювала під звуки вибухів російських ракет у Дніпрі. На іншому відеозаписі вона чіплялася до українських біженок. Також вона радила прихильникам Кремля у Німеччині активніше витрачати електроенергію, щоб "підтримати російську армію".

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