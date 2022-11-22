Влада ФРН спростувала чутки про висилку росіянки Прохорової

Юлія Прохорова, яку підозрюють у схваленні агресії РФ проти України, як і раніше, перебуває у ФРН. Підстав вважати, що вона збиралася покинути країну, немає, повідомили DW у прокуратурі міста Ландсгута.

Жінку, яка зовнішньо дуже нагадує росіянку Юлію Прохорову, що скандально прославилася у соцмережах через висловлювання на підтримку війни в Україні та випади на адресу українських біженців у Німеччині та Австрії, 20 листопада помітив в аеропорту Берліна кореспондент видання The Insider. На опублікованому ним відео її знято у супроводі поліції. Дівчину посадили на рейс до Стамбула, зазначається в публікації.

Наступного дня видання, однак, уточнило з посиланням на джерело у правоохоронних органах Німеччини, що Прохорова досі перебуває на території ФРН. Прессекретар прокуратури баварського міста Ландсгут Мартін Штрунц (Martin Strunz) підтвердив це і DW. "Депортація обвинуваченої не проводилася. Вона, як і раніше, перебуває у Німеччині, - наголосив він. - Немає підстав вважати, що обвинувачена мала намір залишити Німеччину".

Що відомо про прихильницю "русского мира" Прохорову та її життя в Німеччині?

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Танці під звуки вибухів

Провладні російські ЗМІ називають Прохорову "блогеркою, яка знімала відео на підтримку Росії та спеціальної військової операції", і заявляють, що депортувати з ФРН її вирішили за танець "Калинка" "перед натовпом українців у Німеччині". Однак це, за оцінками оглядачів, м'яко кажучи, не зовсім так.

Останні вказують на контент сторінок Прохорової у соцмережах і зазначають, що багато у чому він перебуває за межею допустимого законом, відверто пропагуючи ненависть і насильство.

Так, у квітні 2022 року Прохорова написала у своєму Telegram-каналі, що відвідала "апартаменти для біженців" з України і її "досі нудить від неймовірного смороду всередині". Незабаром, 9 травня, загорнувшись у російський триколор, Прохорова станцювала "Калинку" перед учасниками демонстрації на підтримку України в Мюнхені і заявила, що хоче протистояти "зростаючій у Німеччині русофобії".

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На іншому відео, відзнятому вже в Австрії, Прохорова чіпляється на вулиці до українок зі словами: "Дівчата, слава Росії! Росія переможе! Чий Херсон? Так, так, Україна? Уже референдум проводять! На х... вашу Україну!" Незабаром у Twitter з'явився запис, на якому Прохорова, сидячи на унітазі, пояснює, "що треба робити, якщо з поліції вам надійшла якась х...та щодо українців". Відповідний лист вона використовує при цьому як туалетний папір.

А 10 жовтня - у день, коли Росія завдала масштабного ракетного удару по низці міст України, зокрема по Дніпру, унаслідок якого, за даними української влади, загинули 14 людей і постраждали ще 97, - Прохорова виклала в соцмережі TikTok відеоколаж, де вона весело танцює під звуки вибухів.

Також вона радила прихильникам Кремля у Німеччині активніше витрачати електроенергію, щоб "підтримати російську армію".

У чому звинувачують Прохорову?

14 жовтня поліція Нижньої Баварії і прокуратура Ландсгута опублікували спільну заяву для преси, у якій повідомлялося - без згадки імені дівчини - про проведення обшуку в квартирі 30-річної росіянки в Ландсгуті, під час якого вилучили три смартфони і ноутбук.

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Підстава для обшуку: підозри, що, ймовірно, із травня 2022 року жінка висловлювала схвалення агресивної війни проти України і вихваляла її в інтернеті. Крім того, імовірно, на початку серпня 2022 року вона образила в одному з месенджерів іншу користувачку мережі, вважають слідчі. Водночас наголошували, що росіянка перебуває в Німеччині нелегально.

Після обшуку Прохорова припинила публікувати нові матеріали в соцмережах.

Робота касиркою та послуги ескорту

Журналісти німецького телеканалу RTL і журналу Stern, які зацікавилися Прохоровою, з'ясували, що до переїзду до Німеччини уродженка Самари працювала на батьківщині касиркою у супермаркеті "Пятерочка". Іншим джерелом її доходу, судячи з усього, були ескорт-послуги: німецькі журналісти виявили фото Прохорової на відповідних сайтах. Крім того, в інтернеті опубліковано безліч фотографій, що показують Прохорову оголеною у відвертих позах, повідомили вони.

У травні 2021 року Прохорова взяла участь у російському телешоу "Давай поженимся!", де заявила, що не вважає непристойним зваблювати чужого чоловіка, "якщо він відповідає взаємністю", і не заперечувала, коли ведуча констатувала, що Прохорова "вирішила бути паскудою".

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Популярність після "Калинки"

Канал Прохорової у Telegram існує з березня 2021 року, однак, за даними німецьких розслідувачів, за перший рік там було опубліковано лише 19 постів. Сьогодні усі вони видалені. "Ожив" канал лише 9 березня 2022 року, коли Прохорова вперше опублікувала там пост, що висміює президента України Володимира Зеленського. Відтоді висловлювання на підтримку війни проти України, а також пасажі про те, що Захід має намір "знищити Росію", а в Німеччині росіянам жити небезпечно, стали основними темами її виступів.

При цьому особливою популярністю канал не користувався до середини травня, коли, через три дні після виконання "Калинки" у Мюнхені, кількість його підписників раптово збільшилася з півтори до майже 110 тисяч.

За оцінкою німецьких журналістів, причиною такого стрибка, ймовірно, стала "купівля" підписників. На користь цього припущення свідчить і те, що до вересня 2022 року їхня кількість, за даними тулу Telemetrio, знизилася до 40 тисяч.

У березні 2022 року Прохорова заявляла у своєму Telegram-каналі, що Німеччина "втретє" хоче війни з Росією. "Я хочу повернутися в Росію... Мені реально тут страшно. Літаки тут не літають, поїзди не ходять", - скаржилася вона.