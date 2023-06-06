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КонфліктиНімеччина

У ФРН судять активістку за підтримку війни проти України

Михайло Бушуєв
13 хв. тому

Уродженка України Олена Колбаснікова постане перед судом у Кельні. Її звинувачують у схваленні агресивної війни РФ проти України. Раніше вона організовувала акції на підтримку Росії.

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Олена Колбаснікова і Макс Шлунд
Олена Колбаснікова і Макс ШлундФото: REUTERS

Олену Колбаснікову очікує суд у Кельні у вівторок, 6 червня, за ймовірне публічне схвалення російського вторгнення в Україну. Її обвинувачують за статтею 140 п. 2 Кримінального кодексу ФРН ("схвалення злочинів").

Зокрема, Колбасніковій інкримінують те, що під час проросійської демонстрації 8 травня 2022 року вона висловилася на підтримку агресивної війни проти України, уточнив DW раніше представник суду. У разі доведення провини їй загрожує до трьох років позбавлення волі або грошовий штраф.

У 2022 році Колбаснікова, яка мешкає в Кельні, організувала найбільший у Німеччині автопробіг на підтримку Росії, пізніше вона була співорганізатором інших проросійських акцій, зокрема, 6 травня 2023 року.

Уродженка Дніпра Колбаснікова звинувачення на свою адресу відкидає і вважає себе жертвою переслідувань з боку німецької влади. ЗМІ в Німеччині часто називають її "путінською фанаткою" або членкинею "фан-клубу Путіна".

Колбаснікова в союзі з німецькими радикалами

На початку травня проросійська активістка об'єдналася з німецькими правими радикалами. Разом із юристом і політиком Маркусом Байзіхтом (Marcus Beisicht) і Андре Поґґенбурґом (André Poggenburg) вона стала співкерівницею нового руху під назвою Aufbruch Frieden, Solidarität, Gerechtigkeit ("Пробудження миру, солідарності, справедливості").

Усі троє співзасновників брали участь у проросійській демонстрації в Кельні 6 травня 2023 року. Поґґенбурґ раніше був одним із провідних функціонерів у праворадикальній партії "Альтернатива для Німеччини", але 2019 року пішов із неї після низки зроблених ним заяв расистського характеру.

Олена Колбаснікова на проросійській акції в Кельні, 6 травня 2023 року
Олена Колбаснікова на проросійській акції в Кельні, 6 травня 2023 рокуФото: DW

Інший процес проти проросійської активістки - за допомогу армії РФ

Судове засідання в Кельні у справі про виправдання російської агресії було спочатку призначене на 29 березня, але його перенесли на 6 червня. Ймовірно, з тієї причини, що незадовго до дати судового засідання, 27 березня, у Колбаснікової відбувся обшук - уже з іншого приводу.

Її підозрюють у тому, що разом із чоловіком Максом Шлундом (Max Schlund) вона збирала в Німеччині гроші та речі для підтримки російської армії на Донбасі, як підтвердили в кельнській прокуратурі.

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За даними слідства, восени 2022 року Колбаснікова разом із чоловіком відвідала контрольовану російською армією територію Донбасу і передала там російським військовим утеплені намети, а також, імовірно, засоби зв'язку. Якщо це буде доведено, то стане порушенням заборони на вивезення і передачу товарів, що підпадають під санкції ЄС, за яке загрожує покарання до п'яти років позбавлення волі.

Також, згідно з даними слідства, Олена Колбаснікова та її чоловік закликали своїх прихильників вступати до лав найманців "ПВК Вагнер" і публічно демонстрували літеру Z. У Німеччині заборонена публічна демонстрація символів, які асоціюються з російським вторгненням в Україну, зокрема, літер Z і V, "георгіївської стрічки", а також прапорів СРСР і самопроголошених  "ДНР" і "ЛНР".

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