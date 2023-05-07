Як у ФРН пройшов проросійський мітинг і хто йому протистояв

Суботнього дня 6 травня в центрі Кельна зібралися близько сотні людей - українці, білоруси та антивійськово налаштовані росіяни. До мітингу все готово, але учасники не починали акцію, чекаючи, коли з'явиться проросійська хода. Цього дня відбувся черговий автопробіг до Дня Перемоги за "мир із Росією": його учасники в машинах із прапорами РФ, СРСР і самопроголошеної "ДНР" виїхали з Леверкузена до Кельна - тут у них запланована акція "Безсмертний полк".

Саме акція на підтримку РФ і стала причиною, через яку організація "Вільна Росія NRW" (Freies Russland NRW) вирішила провести мітинг у відповідь - "Пам'ять проти побєдобєсія". "Ми виступаємо проти традиції "побєдобєсія", яка є однією з причин цієї агресивної війни (Росії проти України. - Ред.). Тому що замість пам'яті про жертви, замість поминання мільйонів людей, які загинули на цій війні, йде пропаганда війни", - каже Юрій Нікітін, голова правління Freies Russland NRW.

Зрештою, на горизонті з'явилася хода з прапорами і портретами ветеранів. Проукраїнські активісти увімкнули "Червону калину", поліцейські дістали шоломи. Утім, до ескалації не дійшло: на площі німецькою скандували "Пам'ять проти побєдобєсія!", ведуча проросійського маршу в пілотці у відповідь прокричала в мегафон "Спасибі дідові за перемогу!" і "Ганьба Україні". Через дві хвилини хода зникла знову.

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"Фан-клуб Путіна": хто організовує проросійські акції

Олена Колбаснікова на акції в Кельні, 6 травня 2023 року Фото: DW

Жінка з мегафоном - Олена Колбаснікова, одна з лідерів прокремлівських активістів у Німеччині. Минулого року вона теж організувала автопробіг на підтримку Росії. Виступаючи того дня на демонстрації, Колебаснікова сказала: "Росія не агресор. Росія зараз допомагає припинити війну в Україні". Після цього прокуратура Кельна почала розслідування: росіянку звинувачують у схваленні агресивної війни проти України. Жінці загрожує штраф або позбавлення волі на строк до трьох років.

Кримінальна справа не завадила Олені знову організувати аналогічний автопробіг. Співорганізатором акції став ультраправий політик Маркус Байзіхт (Markus Beisicht), також у ній узяв участь В'ячеслав Зевальд (Wjatscheslaw Seewald) - адміністратор Telegram-каналу Putin Fanclub (42 тисячі підписників). Перед автопробігом вони провели мітинг у Леверкузені, на якому закликали до "миру з Росією", а також виступили із закликом протистояти Україні, де "більшість контролюється дрібною клікою, нацистами, які пробралися у владу". "Ми в більшості", - заявив Зевальд з імпровізованої сцени приблизно двом сотням присутніх.

На акції були присутні кілька десятків поліцейських. Організаторам було видано припис, що на мітингу неприпустимі слова солідаризації з війною РФ проти України, заявив представник поліції Кельна Крістоф Ґіллес (Christoph Gilles). Пізніше виступи спікерів обіцяли перевірити - чи не містять вони протизаконних висловлювань.

Поліцейські та проукраїнські активісти на акції в Кельні Фото: Ying Tang/NurPhoto/IMAGO

Кельнський музей - проти проросійської акції

Кінцевий пункт ходи на підтримку Росії - Кельнський центр документації періоду націонал-соціалізму (NS-Dokumentationszentrum, NS-DOK). Це музей-меморіал, присвячений пам'яті жертвам нацизму, який розташований у колишній штаб-квартирі кельнського гестапо.

Колбаснікова і Байзіхт навіть направили в NS-DOK письмове прохання дозволити покладання квітів у внутрішньому дворику музею "на честь Дня Перемоги над фашизмом". Обурене керівництво центру відмовило. "Ми вважаємо це провокацією", - наголосила співголова фонду при NS-DOK Клаудія Верман-Адам (Claudia Wörmann-Adam). Вона пояснила, що в Кельні є меморіал радянським громадянам, убитим нацистами, і до війни з Україною там відбувалося офіційне покладання вінків. "Але це місце ніколи не призначалося для цього", - вказала Верман-Адам, наголошуючи, що пам'ятні заходи в цьому музеї проводили тільки колишні в'язні кельнського гестапо.

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Але головна причина відмови - у правих поглядах організаторів проросійської акції. І хоча Колбасніковій і Байзіхту заборонили прохід до самого музею, вони вирішили завершити свою ходу перед будівлею. Фонд закликав заборонити демонстрацію, відкритий лист підписали понад 40 організацій. Однак у поліції Кельна захід забороняти не стали, наголосивши, що в Німеччині кожен має право на свободу вираження поглядів.

"Нацисти, геть!" - з обох боків

Тоді фонд при музеї вирішив провести свою акцію протесту. Біля будівлі зібралися кілька сотень антифашистів. До них приєдналися й учасники проукраїнської акції. Незважаючи на зливу, вони чекали на появу проросійської ходи. Щойно ті з'явилися з-за рогу, їх зустріли вигуками: "Нацисти, пішли геть! Нацисти, пішли геть!".

Акція проти проросійської ходи біля NS-Dokumentationszentrum Фото: DW

Спочатку проросійські ряди були збентежені. Хтось запропонував битися. "Ні, ми не будемо битися", - відкинула пропозицію Олена Колбаснікова. Повернувшись до протестувальників, вона закричала їм у відповідь: "Нацисти, пішли геть!" Потім додала: "Українські нацисти, пішли геть!" Потім натовп за її спиною почав скандувати: "Росія! Росія! Росія!"

Крики "Нацисти, геть!" з обох боків не вщухали кілька хвилин. Між протестувальниками стояли кордони поліцейських. Порадившись, проросійські активісти вирішили покласти квіти просто біля загородження - пройти до NS-DOK неможливо. Після цього демонстранти з георгіївськими стрічками і пілотками звернули на прилеглу вулицю і пішли геть. Двоє чоловіків повернулися і забрали квіти. Як стало зрозуміло з їхніх слів, ті, хто повернувся, побоювалися, що квіти заберуть учасники акції, організованої фондом при кельнському музеї.