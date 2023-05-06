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Безпекові загрози і побоювання протестів призвели до скасування в РФ парадів і інших акцій до Дня перемогиФото: REUTERS
ПолітикаРосійська Федерація

РФ "скромно" відзначить День перемоги через війну - Лондон

Степан Смишляєв
2 год. тому

Безпекові загрози і побоювання протестів призвели до скасування в РФ парадів і інших акцій до Дня перемоги. На обмеження святкувань вплинула і нещодавня "атака на Кремль", вважають у британській військовій розвідці.

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Наразі шість російських регіонів, окупований Крим і 21 місто скасували паради до Дня перемоги 9 травня "з міркувань безпеки", йдеться у звіті військової розвідки Великобританії, оприлюдненому у суботу, 6 травня.

"Святкування Дня перемоги в Москві, швидше за все, відбудеться, але в меншому масштабі. Прийом у президента Росії Володимира Путіна після параду (востаннє проходив у 2019 році) не відбудеться", - йдеться у дописі британського міністерства оборони у Twitter.

Також розвідники нагадують, що в РФ скасували традиційну акцію "Безсмертний полк", яку зазвичай теж проводять 9 травня і Армійські міжнародні ігри, які мала приймати Росія.

Причинами таких обмежень в Лондоні називають атаку дронів на Кремль, яка "майже напевно підвищила відчуття загрози в російського керівництва". "Можливість протестів і невдоволення війною в Україні також, ймовірно, вплинули на розрахунки російського керівництва", - зазначають розвідники.

Атака дронів, як виправдання

Напередодні американський Інституту вивчення війни (ISW) також звертав увагу на скасування заходів до Дня перемоги в РФ. Однак на думку аналітиків з США, головна мотивація таких рішень російської влади - саме побоювання потенційної негативної реакції суспільства на великі втрати армії РФ у війні проти України.

Натомість атака дронів на Кремль стала лише приводом для скасувань і могла бути інсценована самою ж владою РФ, вважають в ISW.
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