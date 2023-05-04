В ударі по Кремлю ISW вбачає російську містифікацію

Найімовірніше, що влада РФ сама інсценувала атаку дронів на Кремль, щоб достукатися до внутрішньої аудиторії та з метою ширшої мобілізації суспільства, припускають аналітики американського Iнституту вивчення війни.

Проведена напередодні атака безпілотників на Кремль, найімовірніше, інсценована самою ж владою РФ, зокрема з метою ширшої мобілізації російського суспільства. Такого висновку доходять аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW ) у зведенні щодо перебігу війни Росії проти України, оприлюдненому в четвер, 4 травня.

Експерти інституту наводять на підтвердження своїх припущень кілька аргументів. Так, нещодавно російська влада вживала заходів задля посилення протиповітряної оборони (ППО) на території РФ, зокрема, в самій Москві. "Тож украй малоймовірно, щоб два безпілотники змогли подолати численні лінії ППО та підірватися або бути збитими прямо над самісіньким Кремлем таким чином, щоб це дало змогу відзняти на камеру ефектні кадри", - доводять американські аналітики.

Згадали в ISW і те, що зроблені ще в січні 2023 року геолокаційні знімки засвідчують розміщення зенітних комплексів "Панцир" поблизу Москви з метою створення ешелонованої протиповітряної оборони навколо російської столиці. Тож удар безпілотниками по Кремлю, попри наявність численних систем ППО, став би неабиякою ганьбою для Росії, зазначають автори огляду.

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Ще одним аргументом на користь свого припущення в американському інституті називають "негайну, послідовну і скоординовану реакцію Кремля на інцидент". "Кремль одразу звинуватив Україну в скоєнні терористичної атаки, а російська офіційна реакція швидко згуртувалася навколо такого звинувачення", - пишуть аналітики.

Натомість у ISW переконані, що якби атака дронів не була інсценованою, то офіційна реакція Росії, напевно, спочатку була би не такою організованою, оскільки російським посадовцям довелося б узгодити послідовний наратив та якось згладити наслідки очевидного інформаційного конфузу.

"Швидка і послідовна презентація офіційного російського наративу щодо удару дозволяє припустити, що Росія інсценувала цей інцидент у безпосередній близькості до 9 травня - Дня перемоги, щоб представити війну як екзистенційну для своєї внутрішньої аудиторії", - вважають аналітики.

Нагадаємо, українська влада категорично заперечила свою причетність до удару безпілотників по Кремлю.

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