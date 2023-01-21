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"Панцир-С1" (ілюстративне архівне фото)Фото: picture-alliance/dpa/Sputnik/Russian Defence Ministry
КонфліктиРосійська Федерація

У Москві на дахах помітили ППО: що каже влада та аналітики

Аліна Коломієць | Жан Рофе
27 хв. тому

У соцмережах з'явилися фото ЗРК на будинках у різних районах Москви. Кремль це ніяк не коментує. Американський Інститут вивчення війни вважає це "провокативною картинкою" для залякування населення та мобілізації.

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Останніми днями Telegram-канали, в тому числі прокремлівські, почали публікувати фотографії зенітних ракетно-гарматних комплексів "Панцир-С1", які нібито встановлюють на адміністративних будівлях у Москві, зокрема й на будівлі міністерства оборони РФ.

Насправді, силуети, що нагадують "Панцир-С1", видно на фотографіях будівлі російського міноборони як мінімум з грудня. Їх можна побачити в публікаціях у соціальних мережах від 26 грудня та на фотографіях російського видання "Коммерсант" від того ж числа. 

Крім того, у Telegram-каналах протягом останнього тижня публікували фотографії зенітно-ракетних комплексів С-400 біля московського національного парку "Лосиний острів" та на полях Тимірязєвської академії.

У Кремлі мовчать

Речник президента РФ Володимира Путіна Дмитро Пєсков, відповідаючи 20 січня на питання журналістів про встановлення систем протиповітряної оборони (ППО) на дахах у Москві, запропонував переадресувати його міноборони.

У комітеті з оборони Державної думи РФ заявили, що фото й відео можуть бути "фейками" і монтажем. У міноборони ніяк не коментували повідомлення.

У свою чергу радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк написав у Twitter: "Два питання: 1. Чи не хоче (міністр закордонних справ РФ Сергій. - Ред.) Лавров ще раз розповісти про міжнародне гуманітарне право й російську ППО в житлових кварталах? 2. Чи не хоче Путін/Пєсков ще раз пояснити концепцію "триденної спеціальної військової операції" та довести, що "все за планом"?". 

Інститут вивчення війни: ППО - для "картинки"

Американський Інститут вивчення війни (ISW) вважає, що Кремль міг розгорнути системи ППО в Москві, щоби створити "провокаційні картинки", які зображують війну як більш загрозливу для російської громадськості. "Швидше за все, він вдався до цієї показної гри, щоб підтримати посилення інформаційних операцій з підготовки російського внутрішнього інформаційного простору до затяжної війни в Україні та подальших жертв", - пишуть аналітики в своєму щоденному огляді 21 січня.

На їхню думку, ця демонстрація також може бути частиною нової інформаційної операції з просування аналогій з бойовими діями під час другої світової війни, яка "має на меті посилити російську військову підтримку та подальшу мобілізацію шляхом абсурдного зображення України як такої, що загрожує Москві й решті території Росії".

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Як і чим ППО України збиває ракети і дрони

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