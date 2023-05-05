РФ обмежить паради на 9 травня через удар по Кремлю - ISW
Степан Смишляєв
1 год. тому
Влада Росії вже скасувала військові паради до Дня перемоги в 21 місті та продовжить це робити через "атаку дронів на Кремль", переконані в Інституті вивчення війни, аналітики якого вважають удар інсценованим самою РФ.
https://p.dw.com/p/4Qvmk
Реклама
Удар дронів по будівлі Сенатського палацу в Кремлі російські чиновники, ймовірно, використають для подальшого скасування парадів до Дня перемоги у різних містах РФ, ідеться в аналітичному огляді американського Інституту вивчення війни (ISW), оприлюдненому в п'ятницю, 5 травня.
За даними ISW, паради на 9 травня вже скасували в 21 місті Росії та окупованого Криму. Подекуди це роблять посилаючись на "міркування безпеки", але в окремих містах не надають жодних офіційних обґрунтувань таких рішень.
"Кремль, імовірно, сподівається обмежити звичайні для 9 травня заходи, щоб приховати занепад російської армії, адже на них зазвичай показово демонструють передову російську військову техніку, значна частина якої є або критичною для російських операцій в Україні, або була знищена за 14 місяців виснажливих боїв", - зазначають аналітики.
"Швидка і послідовна презентація офіційного російського наративу щодо удару дозволяє припустити, що Росія інсценувала цей інцидент у безпосередній близькості до 9 травня - Дня перемоги, щоб представити війну як екзистенційну для своєї внутрішньої аудиторії", - наголошували в ISW.