РФ обмежить паради на 9 травня через удар по Кремлю - ISW

Влада Росії вже скасувала військові паради до Дня перемоги в 21 місті та продовжить це робити через "атаку дронів на Кремль", переконані в Інституті вивчення війни, аналітики якого вважають удар інсценованим самою РФ.

Удар дронів по будівлі Сенатського палацу в Кремлі російські чиновники, ймовірно, використають для подальшого скасування парадів до Дня перемоги у різних містах РФ, ідеться в аналітичному огляді американського Інституту вивчення війни (ISW), оприлюдненому в п'ятницю, 5 травня.

За даними ISW , паради на 9 травня вже скасували в 21 місті Росії та окупованого Криму. Подекуди це роблять посилаючись на "міркування безпеки", але в окремих містах не надають жодних офіційних обґрунтувань таких рішень.

"Кремль, імовірно, сподівається обмежити звичайні для 9 травня заходи, щоб приховати занепад російської армії, адже на них зазвичай показово демонструють передову російську військову техніку, значна частина якої є або критичною для російських операцій в Україні, або була знищена за 14 місяців виснажливих боїв", - зазначають аналітики.

Читайте також: США заперечують свою причетність до нібито удару по Кремлю

Побоювання суспільної критики

Експерти також звертають увагу на вірогідні побоювання Кремля щодо потенційної негативної реакції суспільства на великі втрати армії РФ у війні проти України. В ISW вважають, що саме з цих причин в Росії останніми тижнями скасовують традиційну ходу "Безсмертний полк".

Напередодні в Інституті висловлювали думку, що "атака на Кремль" - інсценована самою ж владою РФ, зокрема з метою ширшої мобілізації російського суспільства.

"Швидка і послідовна презентація офіційного російського наративу щодо удару дозволяє припустити, що Росія інсценувала цей інцидент у безпосередній близькості до 9 травня - Дня перемоги, щоб представити війну як екзистенційну для своєї внутрішньої аудиторії", - наголошували в ISW.

Читайте також: Зеленський про закиди РФ: Ми не атакували Путіна, ми це залишимо трибуналу