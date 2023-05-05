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Удар дронів по Кремлю- в Росії, ймовірно, використають для подальшого скасування парадів до Дня перемоги 9 травня.Фото: AP Photo/picture alliance
ПолітикаРосійська Федерація

РФ обмежить паради на 9 травня через удар по Кремлю - ISW

Степан Смишляєв
1 год. тому

Влада Росії вже скасувала військові паради до Дня перемоги в 21 місті та продовжить це робити через "атаку дронів на Кремль", переконані в Інституті вивчення війни, аналітики якого вважають удар інсценованим самою РФ.

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Удар дронів по будівлі Сенатського палацу в Кремлі російські чиновники, ймовірно, використають для подальшого скасування парадів до Дня перемоги у різних містах РФ, ідеться в аналітичному огляді американського Інституту вивчення війни (ISW), оприлюдненому в п'ятницю, 5 травня.

За даними ISW, паради на 9 травня вже скасували в 21 місті Росії та окупованого Криму. Подекуди це роблять посилаючись на "міркування безпеки", але в окремих містах не надають жодних офіційних обґрунтувань таких рішень.

"Кремль, імовірно, сподівається обмежити звичайні для 9 травня заходи, щоб приховати занепад російської армії, адже на них зазвичай показово демонструють передову російську військову техніку, значна частина якої є або критичною для російських операцій в Україні, або була знищена за 14 місяців виснажливих боїв", - зазначають аналітики.

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Побоювання суспільної критики

Експерти також звертають увагу на вірогідні побоювання Кремля щодо потенційної негативної реакції суспільства на великі втрати армії РФ у війні проти України. В ISW вважають, що саме з цих причин в Росії останніми тижнями скасовують традиційну ходу "Безсмертний полк".

Напередодні в Інституті висловлювали думку, що "атака на Кремль" - інсценована самою ж владою РФ, зокрема з метою ширшої мобілізації російського суспільства.

"Швидка і послідовна презентація офіційного російського наративу щодо удару дозволяє припустити, що Росія інсценувала цей інцидент у безпосередній близькості до 9 травня - Дня перемоги, щоб представити війну як екзистенційну для своєї внутрішньої аудиторії", - наголошували в ISW.

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