Лондон: РФ скасувала "Безсмертний полк" через втрати у війні

Кремль боїться, що традиційні акції до Дня перемоги 9 травня "Безcмертний полк" покажуть масштабні втрати Росії на війні проти України, тому скасував ці марші, кажуть у британській розвідці.

У Росії цього року скасували традиційну в День перемоги 9 травня акцію "Безсмертний полк" не з міркувань безпеки, як там заявили офіційно, а найімовірніше - через побоювання, що така хода розкриє масштаб російських втрат на війні проти України. Таку думку висловили в британській розвідці в суботу, 22 квітня.

Водночас у повідомленні міністерства оборони Великобританії, яке щодня публікує огляд розвідки про війну в Україні , зазначається, що Кремль продовжує спроби об'єднати російську громадськість навколо міфів про 1940-ті роки: "Російська держава щосили намагається зберегти послідовність у ключовому наративі, який вона використовує для виправдання війни в Україні: вторгнення аналогічне до радянського досвіду у Другій світовій війні".

Зокрема, 12 квітня російське державне пропагандистське агентство "РИА Новости" оприлюднило "унікальні" документи з архівів Федеральної служби безпеки (ФСБ), які нібито свідчать про причетність нацистів до вбивства 22 тисяч польських громадян під час Катинського розстрілу 1940 року. "Насправді відповідальність за це несе НКВД - попередниця ФСБ. Державна дума РФ у 2010 році офіційно засудила Йосипа Сталіна за наказ про вбивства", - нагадується в повідомленні міноборони.

Тим часом, як зауважують британські розвідники, навіть ватажок приватної військової компанії "Вагнер" Євген Пригожин нещодавно публічно поставив під сумнів, "чи справді в Україні є "нацисти", що суперечить офіційному виправданню РФ війни.

Нагадаємо, що 18 квітня російські державні ЗМІ заявили про скасування цього року акції "Безсмертний полк" з міркувань "безпеки". Її учасники традиційно проходили в День перемоги 9 травня маршем у різних містах із фотографіями загиблих і ветеранів Другої світової війни. Цього року влада радить росіянам натомість публікувати світлини родичів у соціальних мережах.

Крім того, цього року в російських Курську і Бєлгороді відмовились від військових парадів 9 травня. Обидва регіони межують з Україною.