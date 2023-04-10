Курськ слідом за Бєлгородом скасував парад на День перемоги

У російському Курську вирішили скасувати військовий парад на "День перемоги" 9 травня з "міркувань безпеки".

Як повідомив губернатор Курської області РФ Роман Старовойт, це пов'язано з позицією оперштабу регіону, який минулого тижня вирішив посилити антитерористичні заходи. "З огляду на це рішення, ми вирішили, що військовий парад проводитись не буде", - сказав він на щотижневій планірці в понеділок, 10 квітня.

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Губернатор пообіцяв пізніше повідомити, у якому форматі і де саме відбуватимуться традиційні цього дня російські акції "Безсмертний полк".

Минулого тижня парад скасували в Бєлгородській області РФ. Губернатор В'ячеслав Гладков пояснив це небажанням "провокувати противника". "Параду не буде, для того щоб не провокувати противника великою кількістю скупчення техніки та військовослужбовців у центрі Бєлгорода", - сказав він.

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Обидві вказані області Росії межують з Україною.

Тим часом у Москві парад 9 травня відбудеться за планом, але на ньому діятимуть посилені заходи безпеки, повідомляв раніше речник Кремля Дмитро Пєсков.

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