Курськ слідом за Бєлгородом скасував парад на День перемоги
Сергій Ромашенко
4 год. тому
Скасування військового параду до "Дня перемоги" 9 травня влада Курської області РФ пояснює міркуваннями безпеки. У Бєлгородській області рішення мотивують небажанням "провокувати противника" військовою технікою.
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У російському Курську вирішили скасувати військовий парад на "День перемоги" 9 травня з "міркувань безпеки".
Як повідомив губернатор Курської області РФ Роман Старовойт, це пов'язано з позицією оперштабу регіону, який минулого тижня вирішив посилити антитерористичні заходи. "З огляду на це рішення, ми вирішили, що військовий парад проводитись не буде", - сказав він на щотижневій планірці в понеділок, 10 квітня.
Губернатор пообіцяв пізніше повідомити, у якому форматі і де саме відбуватимуться традиційні цього дня російські акції "Безсмертний полк".
Минулого тижня парад скасували в Бєлгородській області РФ. Губернатор В'ячеслав Гладков пояснив це небажанням "провокувати противника". "Параду не буде, для того щоб не провокувати противника великою кількістю скупчення техніки та військовослужбовців у центрі Бєлгорода", - сказав він.