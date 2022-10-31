У Бєлгороді в РФ шукають, хто лишив у смітнику цинкові труни

Бєлгородці виявили за гаражами викинуті цинкові труни та поскаржилися до поліції. Міністерство внутрішніх справ РФ шукає співробітників ритуальної компанії, які могли залишити труни.

Правоохоронці російського Бєлгорода проводять перевірку через цинкові труни, які жителі міста виявили на звалищі. Про це повідомляють російські ЗМІ з посиланням на пресслужбу управління міністерства внутрішніх справ. Труни з оцинкованого заліза використовують для транспортування тіл російських солдатів, які загинули на війні проти України.

Інформація про виявлення місцевими жителями за гаражами на Привільній вулиці в Бєлгороді цинкових трун з іконами та поліетиленовими мішками з'явилася 30 жовтня. До звернення в поліцію вони нібито пролежали там уже кілька днів.

Викинуті труни пов'язали з місцевою ритуальною компанією, назва якої не розкривається публічно. ЗМІ припускають, що її працівники викинули цинкові труни на звалище після того, як родичі загиблих замінили їх на дерев'яні перед похороном.

Мер Бєлгорода Антон Іванов, який у понеділок, 31 жовтня, заявив, що покидає посаду "через перехід на нове місце роботи", прокоментував ситуацію так: "Суд вирішить, яке покарання вони (працівники ритуальної служби, які не утилізували цинкові труни на заводі чи в крематорії. - Ред.) можуть понести за законом. Але насамперед ці люди більше ніколи не братимуть участі у церемоніях прощання з нашими загиблими солдатами".

Читайте також: Зеленський про "завершення мобілізації в РФ": На фронті відчуваємо інше