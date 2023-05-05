Експертка сумнівається у зв'язку Києва з атакою Кремля БпЛА

Київ не віддавав наказу про атаку дронів на Кремль, вважає експертка Європейської ради міжнародних відносин з питань оборонної політики.

Атаку безпілотників на Кремль навряд чи ініціювала українська влада, заявила експертка Європейської ради міжнародних відносин (European Council on Foreign Relations) з питань оборонної політики та військових технологій Ульріке Франке (Ulrike Franke) в інтерв'ю Deutsche Welle у четвер, 4 травня.

"Атака такого типу сильно відрізняється від інших атак на російську територію, які, схоже, справді здійснювала Україна", - зазначила Франке, нагадавши про удари по Керченському мосту та по різних об'єктах на території Росії.

За її словами, досі всі ймовірні удари українських дронів по території Росії "були явно націлені на військові об'єкти", тому українське заперечення нападу на Кремль Франке вважає таким, що заслуговує на довіру.

Експертка Європейської ради міжнародних відносин з питань оборонної політики та військових технологій Ульріке Франке Фото: DW

Експертка також не виключила причетності до удару російських або українських сил, що знаходяться в Росії, оскільки безпілотник не виглядав особливо великим і здатним подолати значні відстані. "Швидше за все, він не пролетів увесь шлях з України, а був запущений десь ближче", - сказала Франке.

Вона також нагадала про обіцянку співзасновника monobank Володимира Яценка виплатити пів мільйона доларів тому, чий дрон долетить та приземлиться на Красній площі у Москві під час параду 9 травня. "Можливо, це був перший тест", - припустила Франке.

Вибух двох дронів над Кремлем

У ніч на 3 травня два дрони вибухнули над куполом Сенатського палацу, де знаходиться робоча резиденція президента Росії Володимира Путіна в Кремлі. Офіційно російська влада звинуватила у тому, що сталося, українські спецслужби. У пресслужбі Кремля заявили, що розцінюють атаку як "сплановану терористичну акцію та замах на президента". Офіційний Київ відкинув причетність до удару по Кремлю.

"Як неодноразово заявляв президент Зеленський, усі наявні сили та кошти Україна спрямовує на звільнення власних територій, а не на атаку чужих. Те, що сталося в Москві, очевидно, є нагнітанням ситуації перед 9 травня, очікуваний прийом від наших супротивників", - прокоментував інцидент речник президента України Володимира Зеленського Сергій Никифоров.