Європарламент: Путін має відповісти за смерть Навального

Євродепутати вважають президента РФ особисто відповідальним за смерть російського опозиціонера Олексія Навального. Також у ЄС розцінюють як виправдане питання про легітимність Володимира Путіна.

Європейський парламент ухвалив резолюцію "Про вбивство Олексія Навального і необхідність дій ЄС на підтримку політв'язнів і громадянського суспільства в Росії, яке придушують". У четвер, 29 лютого, у Страсбурзі за неї проголосували 506 депутатів, дев'ять - виступили проти, 32 - утрималися.

"Вбивство Олексія Навального є ще однією ознакою посилення cистематичних репресій у Росії", - заявили депутати, поклавши всю відповідальність за його смерть на російську державу і особисто президента РФ Володимира Путіна, "який має бути притягнутий до відповідальності". "За таких обставин цілком виправдано порушувати питання про легітимність Путіна в громадському та міжнародному дискурсі", - йдеться в резолюції.

Європарламент наполягає на використанні санкційного режиму ЄС у сфері прав людини щодо осіб, відповідальних за політично вмотивовані судові процеси проти Навального, ухвалення йому вироку, його тюремне ув'язнення та умови утримання, включно з прокурорами і суддями, персоналом в'язниць та особами, відповідальними за його передчасну смерть.

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Навальний, який "уособлював боротьбу за свободу і демократію", загинув, відбуваючи необґрунтований, політично вмотивований тюремний термін, наголошується в резолюції. Парламентарі вказали, що під час ув'язнення "в декількох сумнозвісних в'язницях і колоніях" Навальний зазнавав психологічного тиску, покарань, жорстокого поводження і тортур, а його здоров'я погіршилося через таке поводження і відсутність медичної допомоги. Після його смерті не було проведено ані незалежного розтину, ані розслідування, констатують європарламентарі. Тож Євросоюз вимагає проведення прозорого міжнародного розслідування обставин смерті Навального.

"Смерть Олексія Навального - не поодинокий випадок, а кульмінаційний момент у системі насильства, придушення інакомислення і залякування політичних опонентів та активістів громадянського суспільства з боку кремлівського режиму", - заявили в Європарламенті.

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"Авторитарний режим, що загруз у корупції"

Політична система Росії контролюється консолідованим авторитарним режимом, що загруз у корупції, заявили євродепутати. "Водночас для створення видимості демократії використовують фальсифіковані вибори, а вся влада зосереджена в руках Володимира Путіна, - йдеться далі в тексті. - Уряд пригнічує будь-яке інакомислення за підтримки лояльних сил безпеки, судової системи, контрольованих ЗМІ та законодавчого органу, що складається з правлячої партії і податливих опозиційних партій".

Антивоєнних кандидатів не допустили до участі в запланованих на 2024 рік президентських виборах у Росії, констатують у ЄП, а "прозорий, демократичний, вільний і справедливий процес політичної конкуренції несумісний із політичними репресіями, які здійснюють у РФ протягом багатьох років, кульмінацією яких стало вбивство Навального".

Євродепутати висловили співчуття близьким опозиціонера і дружині Юлії Навальній, яку підтримали в її рішучості продовжити справу чоловіка. Депутати закликали російську владу дозволити поховати Навального відповідно до побажань його сім'ї і не перешкоджати гідній церемонії похорону.

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Підтримка опозиційно налаштованих росіян

"Народ Росії не можна плутати з автократичним і клептократичним кремлівським режимом, який розпалює ворожнечу", - заявили європарламентарі. Вони закликали російську владу звільнити всіх політв'язнів і довільно затриманих, припинити застосування тортур та інших видів жорстокого поводження до всіх ув'язнених.

Владу країн Євросоюзу депутати просять шукати шляхи звільнення найбільш постраждалих політв'язнів, включно з варіантом обміну. На думку Європарламенту, Раді ЄС слід заснувати посаду спецпредставника у справах політв'язнів і заручників у Росії, щоб координувати зусилля з міжнародними партнерами.

За даними євродепутатів, у ЄС проживає багато російських дисидентів, представників ЗМІ та громадянського суспільства, які були змушені покинути Росію, але багато хто все ще залишається в РФ. У зв'язку з цим Європарламент наполягає на створенні в Євросоюзі системи багаторазових віз для правозахисників, активістів і політично переслідуваних осіб, закликає держави-члени ЄС уникати непропорційного застосування обмежувальних заходів щодо осіб, які шукають притулку від російського уряду та борються з ним, спростити для російських дисидентів у ЄС процеси реєстрації організацій, щоб вони могли продовжувати свою роботу.

Євросоюзу слід розробити довгострокову стратегію щодо Росії, яка б відповідала її реаліям, з урахуванням необхідності підтримки російського громадянського суспільства та опозиції у вигнанні, констатують у ЄП. Найкращою відповіддю на дії кремлівського режиму Європарламент назвав подальшу політичну, економічну, фінансову та військову підтримку України.

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